Украине устроили подставу на Паралимпиаде: спортивные итоги 21 марта

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал, что помешало нашей команде добыть больше медалей на Играх-2018 в Пхенчхане, а в Москве покончил с собой легендарный хоккеист Юрий Шаталов. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости среды, 21 марта.

Кроме того, в Британии вновь призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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