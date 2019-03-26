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Украине хотят дать поражения 0:3: появилась реакция ФФУ

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Федерация футбола Украине не видит никаких нарушений в процедуре натурализации бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

По словам генерального секретаря организации Юрия Записоцкого, сообщения СМИ об угрозе технических поражений национальной команде в отборе Евро-2020 не соответствуют действительности.

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"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниором Мораесом не было нарушено соответствующих норм пребывания в стране, установленных ЗУ "О гражданстве" и налоговым кодексом. ФИФА при определении достаточности срока постоянного проживания в стране ссылается на национальное законодательство", – приводит слова функционера Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальское издание Mais Futebol обвинило ФФУ в нарушении процедуры предоставления Жуниору Мораесу паспорта гражданина Украины. При этом один из спортивных юристов заявил, что не исключает присуждения сборной Андрея Шевченко поражений 0:3 в матчах с Португалией и Люксембургом.

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Темы
Евро-2020ФФУ
Тег
сборная Украины по футболу
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