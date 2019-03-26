Украине хотят дать поражения 0:3: появилась реакция ФФУ

Федерация футбола Украине не видит никаких нарушений в процедуре натурализации бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

По словам генерального секретаря организации Юрия Записоцкого, сообщения СМИ об угрозе технических поражений национальной команде в отборе Евро-2020 не соответствуют действительности.

"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниором Мораесом не было нарушено соответствующих норм пребывания в стране, установленных ЗУ "О гражданстве" и налоговым кодексом. ФИФА при определении достаточности срока постоянного проживания в стране ссылается на национальное законодательство", – приводит слова функционера Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальское издание Mais Futebol обвинило ФФУ в нарушении процедуры предоставления Жуниору Мораесу паспорта гражданина Украины. При этом один из спортивных юристов заявил, что не исключает присуждения сборной Андрея Шевченко поражений 0:3 в матчах с Португалией и Люксембургом.

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