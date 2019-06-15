Украина - Южная Корея: онлайн видеотрансляция финала ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу в финале чемпионата мира среди 20-летних сразится со сверстниками из Южной Кореи.

Матч состоится в субботу, 15 июня, на стадионе "Видзев" в Лодзе (Польша).

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до игры - следите за обновлением. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Комментировать самую главную битву мундиаля будут Дмитрий Джулай и Денис Босянок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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