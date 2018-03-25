Украина – Япония: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины по футболу не считает фаворитом товарищеского матча с командой Японии, который пройдет во вторник, 27 марта. Соперники встретятся на стадионе "Морис Дюфан" в бельгийском Льеже. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Япония. Начало встречи – в 15:20 по киевскому времени.

Ставки на победу украинской сборной принимаются с коэффициентом 2,50. Показатели на успех азиатской команды достигают аналогичного уровня. А котировки на ничейный исход равны показателю 3,30.

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Отметим, что "желто-синие" в дебютном для себя матче 2018 года не смогли обыграть худшую команду чемпионата мира в России Саудовскую Аравию.

Как сообщал "Обозреватель", Андрей Шевченко объяснил ничейный результат с командой Саудовской Аравией в товарищеском матче.