Украина – Япония: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу во вторник, 27 марта, сыграет товарищескую встречу с командой Японии. Подопечные Андрея Шевченко сыграют с участниками чемпионата мира 2018 года в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Япония. Начало спарринга – в 15:20 по киевскому времени.

Соперники дважды пересекались между собой. В 2002 году накануне домашнего для себя первенства планеты японцы принимали нашу команду в Осаке. В присутствии 45 тысяч зрителей азиатская сборная одержала минимальную победу – 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Кадзиюки Тода.

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Через три с половиной года сборная Украины взяла реванш у соперника с тем же счетом. На НСК "Олимпийский" подопечные Олега Блохина на предпоследней минуте основного времени забили победный мяч. С пенальти отличился Андрей Гусин.

Добавим, что японская команда на чемпионате мира в России сыграет в одной группе со сборными Колубии, Сенегала и Польши. В предыдущем спарринге азиаты сыграли вничью с Мали – 1:1.

Товарищеский матч

Льеж, стадион "Морис Дюфран"

Главный арбитр: Барт Вертентеном (Бельгия)

Украина – Япония – 0:0

Как сообщал "Обозреватель", сборная Украины в первом матче 2018 года сыграла вничью с командой Саудовской Аравии.