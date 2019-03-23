Украина выстояла в Португалии: спортивные итоги 22 марта

Авторитетное издание назвало имя соперника и дату боя Александра Усика, а сборная Украины сотворила сенсацию, сыграв вничью с Португалией. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 22 марта.
Кроме того, еще один форвард "Динамо" находится в лазарете, а Владимир Кличко "зарядил в челюсть" Усику. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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