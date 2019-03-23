Украина выстояла в Португалии: спортивные итоги 22 марта

Авторитетное издание назвало имя соперника и дату боя Александра Усика, а сборная Украины сотворила сенсацию, сыграв вничью с Португалией. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 22 марта.

Кроме того, еще один форвард "Динамо" находится в лазарете, а Владимир Кличко "зарядил в челюсть" Усику. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

Украина сотворила сенсацию в Португалии в отборе на Евро-2020

Стали известны соперник и дата дебюта Усика в супертяже

"Динамо" лишилось еще одного форварда

"Спасибо за опыт": Кличко "дал в челюсть" Усику

Шевченко отказался от еще одного игрока "Динамо" перед матчем с Португалией

"Ведут войну": бой Усика попал под раздачу в США

"Где мускулатура?" Фанаты забеспокоились о Кличко

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся