Украина выиграла ЧМ по футболу U-20: обзор спортивных СМИ

Украина – победитель чемпионата мира по футболу! Пускай "всего лишь" молодежного, но все равно это поистине историческое достижение, которое украинские СМИ продолжают смаковать с огромным удовольствием.

Фантастический успех команды Александра Петракова затмил даже блестящее выступление национальной команды в июньском окне квалификации ЕВРО-2020.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: УКРАИНА – ЧЕМПИОН МИРА!

На минувшей неделе сборная Украины U20 провела два заключительных матча на чемпионате мира в Польше и продолжила творить историю. Сначала ребята Петракова встречались в полуфинале с мощной Италией.

"Третий в истории независимой Украины полуфинал на крупных футбольных турнирах не мог не вызвать огромного ажиотажа в обществе. Первый случился в 2006 году, то самое молодежное Евро в Португалии, где подопечные Михайличенко завоевали серебро. Пятов, Алиев, Милевский, Ярмаш и Ко действительно наделали тогда шуму на континенте.

Второй – юношеский чемпионат Европы в 2009-м, где украинцы получили золотые медали. Одними из самых ярких представителей того коллектива были Кривцов, Гармаш и Рыбалка. Каждый из них в свое время являлся основным исполнителем в главной сборный. Остается надеяться, что парней Петракова ждет такая же судьба", – предварял важнейший матч обозреватель Дмитрий Ватрас (Profootball.ua, 12.06.19).

Сам полуфинал вышел невероятно напряженным и драматичным. Украинцы открыли счет на 65-й минуте благодаря отличному удару Сергея Булецы, но через 14 минут арбитр показал весьма сомнительную вторую желтую карточку Денису Попову и оставил нашу команду в меньшинстве.

В концовке итальянцы, казалось, все же дожали сине-желтых – на второй компенсированной минуте Джанлука Скамакка принял мяч в штрафной и с разворота поразил наши ворота, но через некоторое время арбитр отменил гол после просмотра VAR.

В итоге украинцы впервые в своей истории пробились в финал мирового первенства среди молодежи, где должны были встретиться с еще одной сенсацией – Кореей!

"Удивительнейший турнир! Невероятный! Интересно, найдется ли на всем белом свете человек, который до начала чемпионата мира предполагал увидеть такой финал? А многие ли рассчитывали увидеть в финале хотя бы одну из этих команд?

Перед стартом чемпионата ставки на победу Кореи или Украины на ЧМ принимались 1:25, и сборные-финалисты делили 14-17 места с Польшей и ЮАР!" – сверхэмоционально отреагировал на это выдающее достижение украинской молодежи Андрей Шахов (Fraza.ua, 12.06.19).

Но куда больше эмоций и восторгов было после тоже весьма драматичного финала, в котором украинцы быстро пропустили гол с пенальти, назначенного с помощью VAR, но ответили тремя и добыли золото!

Примечательно, что все три результативных удара сине-желтых в решающем матче оказались на счету киевских динамовцев – Владислава Супряги, сделавшего дубль, и Георгия Цитаишвили, снявшего все вопросы в концовке после перехвата, блестящего индивидуального прохода и идеального удара в угол.

Надо сказать, что по ходу турнира как раз по поводу этих двоих звучало немало критики. Однако в нужный момент ребята показали свой огромный талант и сделали результат. И особо стоит отметить тренера, который поверил в них и поставил в основной состав.

"В футболе никто не отменял чуйку. Чувствовал, что нужно поставить Супрягу и Цитаишвили. Чувствовал, что нужно поставить Хахлева. После выигрышной игры с Италией сделал изменения", – объяснил после игры Петраков (dynamomania.com, 15.06.19).

Успех украинской команды стал настоящей сенсацией и оказался в центре внимания всей мировой прессы. Так, авторитетнейшая газета L’Équipe назвала финал Украина – Южная Корея "самым неожиданным, который только можно было себе представить", и особо выделила Супрягу, Лунина и Цитаишвили, "сделавшего в конце матча удивительный 50-метровый рейд" (UA-Футбол, 16.06.19).

А вот что, к примеру, пишет самое популярное аргентинское издание Clarín: "Андрей Шевченко – это синоним Украины. Он был символом национальной команды и "Милана". Однако в книжках про украинский футбол он теперь будет не в одиночестве. Нападающий "Динамо" Киев Владислав Супряга, клуба, который воспитал Шевченко, присоединится к нему, как и его партнеры по команде, которые выиграли чемпионат мира U-20 в Польше.

Это был беспрецедентный финал со сборными которые никогда не доходили до этой стадии. Победа Украины стала одним из самых больших сюрпризов в истории ЧМ U-20, но эта победа заслуженна – Украина выиграла шесть матчей на турнире и всего раз сыграла вничью" (UA-Футбол, 16.06.19).

Однако все это не идет ни в какое сравнение с ликованием, охватившим все футбольное сообщество нашей страны.

"Наша команда во главе с Александром Петраковым смогла совершить нечто невероятное – сборная Украины U-20 выиграла турнир и отныне именно наши молодые ребята являются действующими чемпионами мира! Нет, это не выдумки. Вы можете ущипнуть себя, а затем еще раз перечитать последний абзац – ничего не изменится и не уйдет в небытие.

Сборная Украины U-20 благодаря нынешнему поколению игроков, а также тренерскому штабу, навсегда вписала себя в историю", – реакция обозревателя Алексея Сливченко передает общее настроение украинских СМИ (sport.ua, 16.06.19).

Естественно, в адрес команды полетели поздравления со всех уголков Украины. В том числе – и от президента страны Владимира Зеленского.

"Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу – ви неймовірні! Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна – навіть більше!", – написал глава государства на своей страничке в Facebook (unian.net, 15.06.19).

СМИ и специалисты наперебой расхваливают нашу команду и выделяют в ее составе ключевых игроков. Чаще всего, пожалуй, называются киевские динамовцы Сергей Булеца, получивший "Серебряный мяч" как второй лучший игрок турнира, и Денис Попов – центральный защитник, ставший... одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Их одноклубников Супрягу и Цитаишвили, как уже отмечалось, возвели в статус главных героев финала. Наряду с Андреем Луниным, который был признан лучшим вратарем турнира – многие надеются, что этот индивидуальный трофей и прекрасное выступление в Польше помогут ему закрепиться в мадридском "Реале" в следующем сезоне.

Много внимания СМИ уделяли еще одному воспитаннику динамовской школы Кириллу Дрышлюку, выступающему сейчас за "Александрию" – не только потому, что он был одним из самых полезных игроков команды на турнире.

"Отец футболиста Павел Дрышлюк, майор авиации, героически погиб 6 июня 2014 года под Славянском в Донецкой области, совершая наблюдательный полет. В самолет на высоте четыре тысячи метров попала ракета, которую выпустили русские террористы из ПЗРК. В результате начался пожар.

Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам выпрыгнуть с 800-метровой высоты, а сам направил воздушное судно за пределы города, избежав таким образом жертв среди мирного населения", – объясняют "Факты" (fakty.ua, 14.06.19).

С другой стороны, многие соглашаются, что выделять игроков в этой сборной – дело неблагодарное. Ведь на самом деле это, что называется, очень тренерская команда. И именно Александр Петраков по праву должен считаться главным героем этого турнира.

Поэтому в эти дни в его адрес звучит очень много теплых слов – как со стороны СМИ, так и от специалистов.

"Александра Васильевича отмечают, как отличного мотиватора. Его команды нельзя отметить особой звездностью, но они всегда показывают максимум... Украина подарила футболу много отличных тренеров. Не все из них работают в топ-клубах, выигрывают большие турниры и шумят в Европе.

Сделать из юного футболиста взрослого профессионала – задача может быть даже сложнее. И мы благодарны Александру Васильевичу за то, что он это делает. И делает круто", – пишет сайт 112 (112.ua, 14.06.19).

"Наблюдать во время матча за его эмоциями и слушать комментарии как в адрес арбитра, так и в адрес своих подопечных – огромное удовольствие. Особенно – на маленьких стадионах, где каждое слово слышно отчетливо", – рассказывает о Петракове журналист Богдан Грыщук (sportarena.com, 16.06.19).

Наверняка среди многочисленных поздравлений Петракову было особенно приятно прочитать теплые и искренние слова от бывшего президента ФФУ Григория Суркиса, который, собственно, и принял решение взять тогда малоизвестного специалиста в штат тренеров юношеских сборных ФФУ.

"Беззаперечно, Ви – найуспішніший тренер в історії юнацького футболу нашої країни. Ваші підопічні тричі здобували путівки у фінальні турніри першості континенту, двічі отримували право зіграти на змаганнях планетарного масштабу! Перелік здоланих Вами висот, ціла когорта Ваших вихованців, яких викликали до національної збірної, говорять самі за себе і не потребують додаткових коментарів. Неймовірний тріумф у Польщі став зайвим підтвердженням Вашого тренерського хисту!

Про таких, як Ви, кажуть: людина знаходиться на своєму місці. У мене не було жодних сумнівів в цьому ані тоді, коли дев’ять років тому я запрошував Вас вперше очолити юнацьку збірну України, ані пізніше – коли Ваші тодішні керівники зневірювалися у Ваших професіональних якостях. Саме тому злет Вашої команди я не вважаю ані наслідком збігу обставин, ані посмішкою Фортуни. Ви довго йшли до своєї мети і закономірно досягли її!" – отметил почетный член УЕФА Григорий Суркис (footclub.com.ua, 16.06.19).

Теперь хочется верить, что в скором времени герои молодежного чемпионата мира смогут проявить себя и в основных составах своих клубов, и "пойти на повышение" в национальную команду, тренерский штаб которой не боится доверять молодым талантливым ребятам.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИЮНЬ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Главная сборная, к слову, на минувшей неделе решала свои задачи. После фееричной победы над Сербией от нее не просто ожидали успеха в следующем туре квалификации ЕВРО-2020 против Люксембурга, но и подтверждения ее класса и нового уровня.

Убедительной победы, впрочем, не получилось – мало того, в концовке украинские болельщики пережили несколько очень тревожных минут.

"Усталость не могла не сказаться, все-таки играть через два дня на третий на таком уровне, да еще на максимуме своих возможностей, непросто. Не забывайте, что позади сложный сезон. Тем не менее, думаю, что наставникам удалось восстановить команду психологически.

Конечно, когда накопилась физическая усталость, сложно действовать безошибочно. Люксембург – достойная команда, это она продемонстрировала в марте, когда встречалась с сине-желтыми в родных стенах. Люксембуржцы сделали большой шаг в развития футбола в своей стране", – объяснил столь натужный результат бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец (Zbirna.com, 10.06.19).

Представители СМИ также не слишком критиковали сине-желтых за бледную игру, подчеркивая, что в таком матче во главе угла были три добытых очка.

"Игра с Сербией – это наш новый уровень или разовый всплеск? Самый важный вопрос, который ожидаемо остался без ответа. Как отмечалось после пятничной победы, ту игру стоит рассматривать как заявление о намерениях, как мы можем играть. Для полноценного ответа требуется более длительный промежуток времени и вынос второго соперника подряд хоть и не выглядел фантастикой, но требовал некоего стечения обстоятельств.

Этого стечения не случилось, хотя, забей сборная второй гол в дебюте, дальше можно было ожидать крупной победы. Хорошее напоминание игрокам и тренерам, что совершенству нет предела. Коллега Гресь выдал идеальную оценку этого матча: "Не самая плохая плохая игра".

Украина суммарно показала полчаса хорошего футбола, по 15 минут в дебюте каждого из таймов. Если нам хватает этих отрезков, чтобы побеждать – пусть и с поправкой на уровень соперника – то отложим критику хотя бы до осени. Там для нее будут более серьезные поводы. Огорчаться минимальной победе над Люксембургом на фоне выплеска эмоций с сербами просто не время", – пишет корреспондент "Трибуны" Дмитрий Литвинов (Ua.tribuna.com, 11.06.19).

"Говорят, удача сопутствует сильным. Ну, видимо, в потенциале соколики Шевченко посильнее были, так что вывезла кривая, не усложнила. А что усладу для глаз не обеспечили, так меру знать надо. А то как мед – так ложкой", – отмечает Павел Булах (Footboom.com, 11.06.19).

"Украина демонстрирует симпатичную игру (пускай далеко не без грехов) и добывает необходимый результат (10 очков, с учетом ничьи против Португалии на выезде). О большем тренерский штаб Шевченко перед началом отборочной кампании вряд ли мечтал", – подчеркивает Кирилл Мазур (Sportarena.com, 11.06.19).

"С нервами, но желто-синие добывают нужную победу и отрываются от 2 места на шесть очков! Нужно понимать, что такая феерия, как с сербами, не будет присутствовать в каждом матче сборной и для достижения результата необходимо добывать трудовые и "некрасивые” победы. Спасибо команде за эти эмоции и такой результат! До встречи осенью!" – резюмирует Анатолий Дерека (Profootball.ua, 11.06.19).

Действительно, главное то, что сборная Украины уходит на летние каникулы в качестве лидера своей группы – и с прекрасными перспективами на прямую путевку в финальный турнир ЕВРО-2020. Дальше по плану – два матча с Литвой, набравшей пока лишь одно очко. И эксперты отмечают, что максимум в этой "спарке" приблизит нашу команду к цели на расстояние вытянутой руки.

Если не случится сенсации в играх с аутсайдером, то Украина перед последними двумя турами (против Португалии и Сербии) наберет 16 очков. А дальше очень многое зависит от того, как сыграют между собой в Белграде в сентябре наши главные соперники.

Если Португалия обыграет Сербию, то Украине будет достаточно не уступить в Белграде с разницей в пять мячей, поскольку балканцы не смогут нас обойти по личным встречам.

Если же Сербия победит Португалию или они сыграют вничью (при условии, что они также возьмут максимум очков против Литвы и Люксембурга), то нашей команде необходимо завоевать хотя бы очко с Португалией дома или с Сербией в гостях.

"Украина еще никогда в истории не выходила на ЕВРО напрямую – когда, как не сейчас?", – восклицает портал "Трибуна" (Ua.tribuna.com, 11.06.19).

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Плей-офф за еврокубки. На общем собрании УПЛ было принято важное изменение в регламент: в следующем сезоне вводится плей-офф за место в Лиге Европы.

По решению клубов, после второго этапа чемпионата страны-2019/20 будет проведен двухраундовый плей-офф, в рамках которого пятая команда сыграет с восьмой, а шестая – с седьмой, а победители также в одном поединке разыграют путевку в Лигу Европы.

Если пропуск в Лигу Европы-2020/21 завоюет обладатель Кубка Украины, то в плей-офф сыграют 4, 5, 6, и 7-я команды УПЛ. Хозяевами во всех матчах будут клубы, которые заняли более высокое место в чемпионате.

Новый тренер "Шахтера". Во вторник официально подтвердилось, что Паулу Фонсека покидает "Шахтер" ради "Ромы". Португальский специалист подписал с римским клубом контракт по системе 2+1. "С самого начала у меня не было сомнений в желании возглавить "Рому". Я очень амбициозен, и это была одна из главных целей в моей карьере – тренировать одну из крупнейших команд в Европе", – заявил Фонсека (sport.ua, 12.06.19).

В среду "Шахтер" объявил о подписании двухлетнего контракта с другим португальским тренером – Луишем Каштру. До 2013 года он работал с малоизвестными португальскими клубами, потом возглавил молодежную команду "Порту".

Весной 2014-го два месяца возглавлял основную команду, сменив как раз уволенного Паулу Фонсеку. До прихода в "Шахтер" Каштру в качестве главного тренера работал с "Риу Аве", "Шавишем" и "Гимарайншем".

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