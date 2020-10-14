Украина впервые в истории обыграла Испанию: спортивные итоги 13 октября

Сборная Украины по футболу сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций, а лидер "Шахтера" Тайсон объявил об уходе из команды.

Кроме того, Андрей Шевченко на тренировке перед матчем с Испанией поставил на место игрока "Динамо" Виталия Миколенко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 13 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Впервые в истории: Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

Лидер "Шахтера" объявил об уходе из команды

Шевченко – игроку сборной Украины: не надо смеяться, сынок, мне не до смеха

Уникальное исполнение гимна Украины перед матчем с Испанией потрясло "Олимпийский". Видео

Украина забила роскошный победный гол Испании в Лиге наций. Видео

Ломаченко впервые рассказал о конфликте с отцом Лопеса

Шевченко прокомментировал победу Украины над Испанией в Лиге наций