Украина впервые в истории обыграла Испанию: спортивные итоги 13 октября
Сборная Украины по футболу сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций, а лидер "Шахтера" Тайсон объявил об уходе из команды.
Кроме того, Андрей Шевченко на тренировке перед матчем с Испанией поставил на место игрока "Динамо" Виталия Миколенко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 13 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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