Украина впервые обыграла Испанию: обзор спортивных СМИ

Топ-темой минувшей недели, разумеется, стала героическая победа сборной Украины над Испанией. Также СМИ много внимания уделили встрече Президента Украины с киевскими динамовцами. Но не обошлось и без скандала, связанного с ФФУ/УАФ...

ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ НА НСК "ОЛИМПИЙСКИЙ"

Во вторник сборная Украины добыла одну из самых ярких и важных побед в своей истории, переиграв в Киеве Испанию благодаря голу Виктора Цыганкова. Этот успех выглядел еще более впечатляющим и памятным с учетом огромных кадровых проблем нашей национальной команды и двух тяжелейших матчей против Франции и Германии в течение недели.

Стоит ли говорить, что украинские СМИ отреагировали на эту сенсацию полным восторгом, наперебой нахваливая всех игроков, выходивших на поле в тот вечер в сине-желтой форме.

"Шапаренко – браво, Бущан – бог", – не сдерживал эмоций бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий ("Футбол 1", 13.10.20).

"Макаренко отыграл почти безошибочно. Забарный и Миколенко достигли того уровня взаимопонимания, на котором уже и ЛЧ не так страшна, как раньше. Оплеванный всеми, кому не лень Ярмоленко выдал какой-то невероятный объем работы – 10 из 12 точных обостряющих передач и 7 перехватов. Ну и Бущан – как говорится, вы сами все видели", – отметил журналист Роман Синчук (Ua-football.com, 14.10.20).

"Миколенко? Директор захисту – це про нього. Здавалося, Миколенко встигає буквально скрізь. Підстрахувати Соболя чи Забарного – легко. Заблокувати удар після провалу в опорній зоні – не проблема. Допомогти в атаці – Віталій і тут встигає. Україна лише двічі пробивала по воротах Де Хеа: один удар став голом Циганкова, а інший записав у свій актив саме Миколенко", – написал обозреватель Вадим Грыщук (football24.ua, 14.10.20).

В принципе, СМИ нашли позитив в игре каждого футболиста сборной Украины, но в первую очередь все же отдали должное ее тренерскому штабу, блестяще выстроившему план на игру.

Андрей Шевченко отказался от своей привычной тактики в пользу контратакующего стиля, грамотно распределив силы украинской команды и вовремя дав команду играть более агрессивно и активно в атаке.

"Во Франции сборная и сам Шевченко получили хороший урок: нужно быть более гибкими, рассчитывать свои реальные силы. Урок пошел на пользу. Шевченко здорово подготовился к Испании: поменял схему, отказался от короткого розыгрыша и терпел. Не то, чтобы мы играли от обороны впервые: с той же Португалией в 2019-м были признаки подобного футбола, хоть и не в такой степени. Да и в целом сборная достаточно давно пыталась стать немного рациональнее, больше отталкиваться от соперников. Но только сейчас появилась явная системность и безоговорочное признание своих очевидных недостатков", – подчеркнул блоггер Александр Сажко (Ua.tribuna.com, 15.10.20).

"Чтобы не пропустить от Испании, Шевченко необходимо было пересмотреть не просто тактику, но и структуру игры его команды. Несмотря на критику, Шевченко оказался гибким тренером и выбрал результат, пожертвовав предпочитаемой философией игры", – отметил обозреватель Богдан Грыщук (Sportarena.com, 16.10.20).

"Это удивительно, как Шевченко перестроил игру в перерыве. В начале второго тайма мы буквально шокировали испанцев, наш прессинг и контратаки их подавили, переломили ход игры. После "автобусного" первого тайма это был абсолютный сюрприз. Будь Зубков точнее – мы бы повели уже к 50-й минуте, но хорошо то, что хорошо заканчивается. Виктор Цыганков вышел и делом доказал, кто сейчас главный талант украинского футбола. Шевченко приучил нас не бояться, держать удар и бить в ответ так, что даже гранды уже опасаются выездов в Киев. И при этом он все еще растет. Даже за последнюю неделю он вырос просто неимоверно. К Франции Украину готовил еще романтик, всецело поглощенный своими тактическими экспериментами. 1:7 обозначили разницу между нашими возможностями и тренерскими желаниями, и Шева принял это. С немцами мы сыграли уже куда более прагматично и едва не зацепились за результат. Ну а с третьей попытки все срослось. Без романтизма, без фанатичной преданности своим идеям, зато с огромным желанием взять три очка", – резюмировал Роман Синчук (Ua-football.com, 14.10.20).

Конечно, не все было идеально, и победа стала возможной только благодаря какой-то запредельной самоотдаче игроков, многие из которых проводили третий подряд матч против топ-соперника в течение одной недели, а также куража Георгия Бущана в воротах.

Тем не менее, это результат не только показал действительно высокий потенциал сборной Украины, но и открыл всем глаза на то, что ее кадровый резерв намного более качественный и глубокий, чем многим казалось до этого.

ПОБЕДА В ДИНАМОВСКОМ СТИЛЕ

О кадровых проблемах сборной в рамках октябрьского международного окна мы детально говорили в прошлом аналитическом обзоре. В итоге с Испанией не смогли сыграть как минимум семь игроков, обычно всегда попадающих в основу национальной команды.

Шевченко был вынужден делать ставку на нынешних и бывших футболистов киевского "Динамо", и СМИ, безусловно, не могли не отметить явный "бело-синий" след в победе над испанцами. Некоторые даже полушутливо спрашивали, а где именно играла основа сборной против Испании – в Мадриде или Киеве?

"Відразу 6 гравців "Динамо" у стартовому склад, 7-й джокер з лави запасних, плюс ще 3, які починали в київському клубі. І не пригадати, коли востаннє таке було! Іноді навіть ввижалося, що біля лави запасних керує своїми воїнами якийсь Мірча Луческу. Це було дуже схоже на стиль останніх великих перемог команди румунського тренера. І те, що 7 динамівців уже отримали цей досвід, цю ментальність і віру в себе, також додало плюсиків і нуликів до карми нашої переможної гри, в якій ніщо не було зайвим і навіть мінуси ставали позитивами", – подчеркнул обозреватель Тарас Котив (Football24.ua, 14.10.20).

Многие журналисты и специалисты отмечали особую роль главного тренер киевлян Мирчи Луческу, под руководством которого одни игроки начали прогрессировать, а другие просто стали открытием сезона.

"Бущана основным вратарем киевского "Динамо" сделал Луческу... И Забарного не побоялся подтянуть в основной состав "Динамо" именно Луческу... И Миколенко перевел на место левого центрального защитника с фланга все тот же Луческу... И Шапаренко как лидеру полузащиты "Динамо" стал безапелляционно доверять, опять же, Луческу... И Цыганкова терпеливо подводил после травм к сезону он же... Так что главный тренер киевского "Динамо" очень здорово помог Андрею Шевченко с честью выйти из ситуации, в которую его поставила УАФ, и в очередной раз стать героем страны. Я думаю, что после матчей нашей сборной с Германией и Испанией и поклонники киевского "Динамо" будут ждать старта Лиги чемпионов совсем с другим настроением", – написал главный редактор портала "Футбольный клуб" Игорь Линник на своей странице в сети Facebook (Dynamo.kiev.ua, 13.10.20).

Разделяет мнение известного футбольного аналитика и бывший наставник сборной Украины Николай Павлов, ныне возглавляющий отечественный профсоюз тренеров.

"Получается, основанная на игроках "Динамо" сборная Украины может решать серьезные задачи. Мы должны это связывать с приходом в "Динамо" Мирчи Луческу. Под его руководством все без исключения футболисты начали прогрессировать: молодой защитник Забарный, Шапаренко, Мыколенко, Цыганков, капитан Сидорчук, сейчас еще Буяльский поправится. Это все заслуга Луческу. А игроки "Шахтера" начали "тлеть" – наоборот сбавили. Все об этом говорят", – заявил он (1927.kiev.ua, 14.10.20).

На этом фоне понятна гордость за игроков своего клуба президента "Динамо", который не скрывал своей искренней радости за сборную и удовлетворения тем фактом, что добыть победу над испанцами помогло столько воспитанников столичной академии.

"Когда наши ребята вышли на поле и пели гимн, я по глазам понял, что будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было одиннадцать гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду смотивировать и поддержать победный дух. Молодцы, что впервые в истории победили испанцев, была великолепная игра. Да, мы понимаем, что не можем владеть мячом с этой командой, но все действия были организованными и компактными. У нашей сборной был один момент, и Цыганков его реализовал. Это лишний раз доказывает футболистам "Динамо", что можно на равных играть с "Барселоной" и "Ювентусом", никого не бояться, но при этом выполнять тренерскую установку", – сказал Игорь Суркис (Fcdynamo.kiev.ua, 14.10.20).

Президент "Динамо" тоже отметил важную роль Мирчи Луческу в прогрессе динамовцев, который в итоге стал залогом последнего успеха сборной.

"Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины? Что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты? Кому нужно сказать спасибо? Луческу. В частности, он дал Караваеву достаточно игрового времени, чтобы тот находился в оптимальной форме. А что творит Бущан! Дай бог, чтобы он продолжал в том же духе и за "Динамо". Я доволен и счастлив, что обстоятельства позволили Жоре сыграть в этих матчах. Ребята должны понимать, что на поле против них играет 11 таких же футболистов", – добавил Игорь Суркис (Fcdynamo.kiev.ua, 14.10.20).

Между тем, некоторые эксперты уже начинают задумываться о том, на кого Андрею Шевченко стоит делать ставку как в ближайших ноябрьских матчах Лиги наций, так и следующим летом – на ЕВРО-2020...

"Бущан уже сейчас заявил о себе, как о потенциально первом номере сборной. Если этого голкипера делать ставку, как на первого номера на Евро, то ему нужно почувствовать дополнительную уверенность в себе и избегать таких ошибок, как в матче против Германии . Это вопрос опыта и доверия. Постоянно прогрессирующий Шапаренко в "Динамо", или Зинченко, который имеет непонятные перспективы в "Ман Сити"? Таких вопросов в настоящий момент хватает. Это должен быть сознательный выбор тренерского штаба сборной, а не ситуативные варианты. Приход Мирчи Луческу к "Динамо" пошел на пользу Супряге, Тымчику. Каждый из этих игроков может претендовать на место в стартовом составе сборной. Румынский специалист наигрывает Миколенко в центре обороны, который на этой позиций выглядит надежнее основного защитника сборной Матвиенко. По-другому заиграли Буяльский и Сидорчук. Стабильно играют за "Динамо" два защитника молодежной команды – Сирота и Забарный. Если не будет никаких проблем, то за сезон работы с Мирчей, они сильно вырастут. Если не будет травм, то могут прогрессировать Попов и Шепелев. Выбор игроков за год серьезно может измениться", – написал обозреватель Сергей Тищенко (Gazeta.ua, 15.10.20).

Пожалуй, на основании одной удачной игры рановато говорить о необходимости глобальной перестройки сборной. Но в СМИ совершенно обосновано звучит мысль, что отныне у Шевченко будет намного более широкий выбор игроков, проверенных в деле на топ-уровне. А сборная сможет варьировать свои игровые модели в зависимости от соперника без кадрового акцента на футболистов "Шахтера".

"Так какой клуб базовый в сборной Украины? – полуриторически спрашивает известный журналист Андрей Шахов. – Мне кажется, что молодые динамовцы использовали свой шанс в сборной. Тем интереснее, как поведет себя в этой ситуации Андрей Шевченко? Продолжит ли он доверять этим ребятам, большинство из которых еще месяц назад считались дублерами, а то и вовсе не вызывались в сборную, или все вернется к тотальному доминированию игроков "Шахтера" в сборной (не знаю, как вам, а по-моему, Коваленко ничуть не усилил игру команды, выйдя на замену)? Посмотрим в ноябре. Но выбор, кажется, предстоит непростой. Во всяком случае, этот вариант сборной, эти ребята доказали, что тоже не лыком шиты, и скамейка в сборной не так коротка, как казалось месяц назад" (Fraza.com, 14.10.20).

Обозреватель Богдан Грыщук в свою очередь пришел к однозначному выводу: по итогам этого международного окна "Шахтер" потерял статус базового клуба сборной.

"В матче против сборной Испании в заявке украинской команды было всего два футболиста "Шахтера" – Марлос и Виктор Коваленко. Коваленко вышел на поле во втором тайме, сменив уставшего Сергея Сидорчука, но существенно не повлиял на игру. Безусловно, если бы не фактор COVID-19, состав команды на октябрьские игры наверняка был бы другим. Но, как известно, кризисы открывают новые и доселе сторонние от глаз возможности. Успехи "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов указали для Шевченко другой возможный путь для достижения целей. И он как раз больше подходит для больших матчей, в которых сине-желтые являются заведомыми андердогами. Матч с Испанией дал понять, что "Шахтер" больше не является базовым клубом сборной. И это здорово, ведь с более разношерстным подбором исполнителей команда выглядит менее предсказуемо для оппонентов, а значит имеет больше шансов добиваться поставленных целей", – написал он (Sportarena.com, 16.10.20).

И в самом деле, не зря Андрей Шевченко назвал игру против Испании "очень информативной". И он сам, и его штаб получили хорошую пищу для размышлений. Пропустившие последние поединки основные игроки сборной намного острее почувствовали конкуренцию, а значит обрели дополнительный стимул для работы над собой.

Ну, а главные авторы "испанской сенсации" – Бущан, Забарный, Шапаренко и другие вчерашние дебютанты и дублеры национальной команды – поняли, что не боги горшки обжигают. Этот опыт наверняка поможет им прибавить уверенности в себе как в матчах за сборную, так и на клубном международном уровне.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ В ГОСТЯХ У "ДИНАМО"

Вклад киевских динамовцев в победу над Испанией отметил даже Президент Украины Владимир Зеленский! Сразу после матча он поздравил всю национальную команду, а через несколько дней на торжественной встрече с ветеранами и нынешней командой "Динамо" поблагодарил киевлян уже отдельно.

"Вітаю нашу збірну з перемогою над однією з найсильніших збірних світу – командою Іспанії! У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли! Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно! Пишаємось вами, хлопці!!!" – написал глава государства на своей странице в Facebook по окончании матча с Испанией (Pressing.net.ua, 13.10.20).

А в четверг Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба и нынешним составом по случаю 45-й годовщины победы "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/75.

"Участники встречи посмотрели видеоролик, посвященный успехам ФК "Динамо". Президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад. "Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы", – сказал Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА. "Такой большой победы в Украине никогда не было", – отметил Президент. Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба. "Самое главное – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", – сказал он. Также Президент поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций. Представители ФК "Динамо" подарили Главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба", – сообщил о мероприятии официальный сайт Президента Украины (President.gov.ua, 15.10.20).

"Оглядываюсь сейчас назад и удивляюсь – как нам это удалось. Но это случилось, и теперь это история, – поделился эмоциями президент ГО "Ветераны" "Динамо" Киев, участник матча за Суперкубок УЕФА-1975 Владимир Мунтян. – Огромное спасибо нашему Президенту за то, что он нашел время приехать к нам на базу в это нелегкое время, увидеться с нами, поздравить и пожелать всего самого доброго. А мне бы хотелось также обратиться к нашей нынешней команде от имени ветеранов. Мы подняли такую планку, которую вам нужно преодолеть. Это в ваших силах, и вы это показали пару дней назад в игре за сборную. Все строится через труд. Нам 45 лет назад не было легко, знали бы вы, сколько мы сил потратили, чтобы подняться на этот уровень" (Fcdynamo.kiev.ua, 15.10.20).

Официальный сайт "Динамо" также рассказал, что в зале присутствовала первая команда "Динамо", в том числе игроки сборной Украины, который Президент поздравил с победой над Испанией.

"Со своей стороны, динамовцы подарили Главе государства два мяча – игровой мяч Лиги чемпионов и сувенирный мяч с автографами и фотографиями игроков команды. Подарки вручили капитан бело-синих Сергей Сидорчук, а также голкипер Георгий Бущан. "Этот мяч приносит удачу, нам он принес выход в Лигу чемпионов. Пусть он принесет удачу и вам", – отметил капитан команды, обратившись также к героям вечера, ветеранам клуба: "От всей нашей команды желаем нашим ветеранам здоровья и удачи. Мы, конечно же, равняемся на вас!", – отмечается на сайте киевского клуба (Fcdynamo.kiev.ua, 15.10.20).

По информации официального ресурса, на встрече присутствовал и президент "Динамо" Игорь Суркис, который поблагодарил ветеранов за выдающееся достижение в истории клуба, а Президента страны – за визит, и также обратился к нынешнему поколению динамовцев.

"Наши молодые игроки должны знать историю и равняться на наших легендарных игроков. К счастью, новый главный тренер вселил уверенность в наших молодых ребят, и они поверили, что могут играть на самом высоком уровне и побеждать именитых соперников. Но запоминается всегда Кубок над головой. Желаю нашим молодым ребятам, чтобы Президент приехал к нам снова и вручил награды и им, после того как они поднимут над головой европейский трофей", – сказал Игорь Суркис (Fcdynamo.kiev.ua, 15.10.20).

АНТИДИНАМОВСКАЯ АТАКА БОТОВ

Похоже, в украинском футболе есть новая примета: если "Динамо" добивается успеха, а в СМИ о клубе пишется и говорится много положительного, сразу надо ждать медиа-атаку на киевлян со стороны руководства ФФУ/УАФ

На минувшей неделе информационные помойки, отрабатывающие заказы президента ФФУ/УАФ, лили грязь на "Динамо" сразу по двум поводам.

Во-первых, критиковали руководство клуба за встречу с Президентом Зеленским (якобы это был лишь пиар). И, во-вторых, всячески принижали роль игроков "Динамо" в команде Андрея Шевченко.

Глава комитета сборных ФФУ/УАФ Мирон Маркевич даже посоветовал Игорю Суркису "быть скромнее", радуясь удачной игре динамовцев в матче против Испании.

По какой-то причине (впрочем, ясно по какой) совершенно естественная и понятная радость президента "Динамо" за своих ребят, да и за всю сборную, показалась неуместной некогда уважаемому тренеру.

В свое время Маркевич много рассказывал, что игроки "Динамо" якобы не соответствуют уровню сборной, а летом называл киевлян "пустой командой". После назначения Мирчи Луческу он утверждал, что румынский специалист "ничего не изменит".

Теперь же, когда эта "пустая команда" вышла в Лигу чемпионов, лидирует в УПЛ и внесла решающий вклад в победу сборной над мировым грандом, Маркевич предпочел заметить лишь "нескромность" Игоря Суркиса...

Примечательно, что раньше Маркевича подобные вещи не слишком заботили. Когда, например, представители "Шахтера" на всех информационных площадках трубили о достижениях горняков в составе сборной, он молчал в тряпочку.

Тогда Маркевич почему-то не выступал с нравоучениями о том, что сборная – это команда всей страны, и принадлежность игроков к определенным клубам там не играет роли…

Нынешние высказывания Маркевича, как и остальной своры проплаченных писак, лишь в очередной раз показывают глубокий комплекс неполноценности президента ФФУ/УАФ по отношению к киевскому "Динамо".

И в этой связи остается лишь сожалеть о том, что люди, формально отвечающие за развитие футбола в Украине, и в частности Маркевич, получающий огромную зарплату за работу со сборными, продолжают вредить интересам национальной команды, ставя под угрозу ее отношения с одним из базовых клубов...