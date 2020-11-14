Украина вошла в историю Лиги наций. Видео

Впервые в истории Лиги наций футбольный матч между этими командами судила полностью женская бригада арбитров, притом все судьи были из Украины.

На встречи Сан-Марино – Гибралтар главным рефери работала харьковчанка Екатерина Монзуль. Ей на линиях помогали Марина Стрелецкая (Суми) и Александра Ардашева (Киев).

НА 49-й минуте Монзуль за опасную игру удалил санмаринского защитника Давиде Симончини.

Ранее француженка Стефани Фраппар работала на сентябрьском матче Лиги наций между Мальтой и Латвией (1:1), но тогда в ее судейской бригаде были мужчины.

Напомним, что последним поединком, на котором работала Монзуль стало главное украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" (0:3), которое состоялось 8 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стефани Фраппар вошла в историю Лиги Европы, отработав на матче "Лестер" – "Заря".