Украина в еврокубках: обзор спортивных СМИ

Еще два украинских клуба присоединились к "Мариуполю" в европейских клубных турнирах. Вместе с азовцами "Динамо" и "Заря" обозначили турнирный "вектор" отчетной недели, которая, увы, снова не обошлась без скандалов.

"Мариуполь" – на выход, "Заря" – под вопросом

Детальные итоги выступления нашей троицы на нынешнем этапе квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы уместно будет подводить после ответных поединков, однако и первые матчи позволяют сделать определенные выводы.

Исход двухраундового противостояния пока ясен лишь для "Мариуполя", уступившего в Одессе французскому "Бордо" со счетом 1:3. "Могло быть и хуже" – так озаглавил свой отчет об этой игре Александр Рыженко, корреспондент Ua-football.com. А его коллеги с Footballhub.com.ua словно вступают в спор: "Поразка, за яку не соромно". Эти два мнения – словно рамки для оценок противоречивых действий команды Александра Бабича, которая, вроде бы, и неплохо выглядела, но уступила по всем статьям и практически лишилась шансов на продолжение борьбы.

Решающими стали ошибки голкипера Рустама Худжамова и защитника Бесира Демири, после которых в ворота формальных хозяев поля влетели соответственно второй и третий мячи.

Впрочем, большинство аналитиков все же считают, что попытка потягаться с "Бордо" на одном кураже, не подкрепив его должными классом и мастерством, была изначально обречена на провал. И корни поражения стоит искать отнюдь не только в просчетах тренерского штаба приморского клуба в данном конкретном поединке.

"Полное тактическое фиаско не позволяет "Мариуполю" рассчитывать на проход в последний раунд квалификации Лиги Европы, так что теперь он сможет полностью сосредоточиться на подготовке к матчам с киевским "Динамо". Похоже, других задач перед подопечными Бабича в сезоне не стоит", – не без доли иронии отправляет приазовцев за борт Лиги Европы Денис Борисенко, автор "Футбольного клуба" (Footclub.com.ua, 9.08).

Действительно, если бы проигравшие могли самостоятельно строить турнирную стратегию, вести на свое усмотрение кадровую и трансферную политику, не завися в этих аспектах от донецкого "Шахтера", их шансы на более достойный результат наверняка были бы куда выше.

В качестве примера вполне может служить луганская "Заря", сыгравшая вничью 1:1 с крепким португальским орешком – "Брагой".

Общее мнение относительно матча "Зари" в Запорожье: "Брага" сыграла не сильнее, но грамотнее, а подопечным Юрия Вернидуба в ответной встрече не помешает прибавить в остроте у чужих ворот и снизить процент брака.

"По итогам матча есть хорошая и плохая новость, – отмечает Андрей Фесун (Footboom.com, 9.08). – Плохая – результат. Как бы 1:1 является очень неприятным счетом для домашнего матча, теперь обязательно в Португалии надо будет забивать... Хорошая – проблески игры в нападении, которые появились у "Зари" в последние 20 минут. С такой игрой можно ехать в Брагу и пытаться ловить соперника на контратаке. Оборона у португальцев далека от эталона надежности, но ее надо хотя бы напрягать".

"Терпеливый футбол" Александра Хацкевича

Исходя из стратегии проведения двухматчевых дуэлей, наилучший плацдарм для выхода в следующий этап подготовили себе динамовцы, с тем же счетом 1:1 сыгравшие в гостях с пражской "Славией". Противостояние с лидером первенства Чехии вице-чемпионы Украины проводили при заполненных трибунах, неистово поддерживавших хозяев, в невероятной духоте, да еще и под атаками ос.

Врачам киевлян пришлось по ходу игры оказывать помощь ужаленным насекомыми вратарю Денису Бойко и главному тренеру Александру Хацкевичу. Это, впрочем, не помешало гостям повести в счете и почти продлить "сухую" победную серию: "Славия" сравняла счет на пятой добавленной минуте, после сомнительного 11-метрового.

"К сожалению, динамовцы довольствовались ничьей, – подытоживает заместитель редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов в эксклюзивном обзоре для ресурса Fraza.ua (10.08). – "К сожалению", если вспомнить, что "Славия" отыгралась в компенсированное время с очень спорного пенальти. "К счастью", если вспомнить, как проходила игра. Хоть киевляне и больше владели мячом, но хозяева выглядели гораздо острее, чаще угрожали воротам, создали намного больше опасных моментов. Вот и получается, что по итогам этого матча обе команды могут быть, как разочарованы, так и довольны".

Автор не склонен называть игру "Динамо" яркой и зрелищной, хотя отмечает, что по самоотдаче игроков претензий нет, бело-синие снова показали, что у этой команды есть характер, она умеет сражаться, умеет терпеть и выкладываться по максимуму.

Наверняка Александра Хацкевича и его подопечных заставит улыбнуться один из выводов Тараса Котива с портала Football24.ua: дескать, "Славия" для "Динамо" оказалась более тяжелым соперником, нежели "Шахтер". Однако то, что уже на старте сезона киевляне оказались в чрезвычайно жестком соревновательном графике, к разряду шуток уже не отнесешь. И в этом плане перенос на более поздний срок выездного матча чемпионата Украины с "Мариуполем" является дополнительным подспорьем в подготовке к ответному поединку отбора Лиги чемпионов.

"В этой связи хочется посмотреть в сторону Беларуси, – читаем у А.Шахова (Fraza.ua, 10.08). – Чтобы облегчить их клубам задачу выхода в следующий круг, соседи просто приостановили чемпионат: один уик-энд отдали матчам Кубка страны, потом просто не играли, а на этой неделе снова продолжат кубковый турнир. В результате чемпион страны БАТЭ выиграл 1:0 на выезде в квалификации Лиги чемпионов, а минское "Динамо" сотворило пока что самую большую сенсацию начавшегося евросезона, разгромив 4:0 грозный и богатый "Зенит".

У нас же, похоже, некоторые персоны и организации заботятся о еврокубковом рейтинге страны исключительно на словах. Верстка календаря, по сути, отдана на откуп телетранслятору, задачей которого является обеспечивать режим наибольшего благоприятствования одному претенденту на лидерство и всячески препятствовать другому. Этим фактам уделено достаточно внимания в нашем предыдущем обзоре футбольной прессы, где также констатируется: ни активное противодействие со стороны подконтрольных "Шахтеру" медиа-ресурсов, ни ориентированная на помощь донецкому клубу деятельность Федерации футбола Украины не мешают "Динамо" сохранять за собой лидирующие позиции.

Кому-то, возможно, не по душе "скромные" победы киевлян, однако же главная характеристика их нынешней игры – эффективность. Новый фирменный стиль "Динамо" уже успели окрестить "терпеливым футболом". Исследованию на данную тему посвящен материал на сайте "Террикон".

"Такой обороны "Динамо" не имело уже давно, – делится наблюдениями автор Вадим Самойлов. – Соединяя количество с качеством, Хацкевич получает оптимальный результат: команда пропускает крайне редко и имеет достаточно нервов, чтобы разрушать атаки любого противника хоть весь матч" (Terrikon.com, 8.08).

На этом фундаменте строится игра с быстрым переходом из обороны в атаку: несколько молниеносных передач – и противник, не успевший перегруппироваться, получает большие проблемы, оставленные им свободные зоны становятся уязвимыми. При этом "Динамо" приучено возвращаться назад так же быстро и организованно.

"Похожим образом (хотя и на другом уровне индивидуального мастерства) играла сборная Франции на чемпионате мира, – отваживается автор на весьма смелую аналогию. – Недаром эксперты отмечают, что Хацкевич очень хорошо уловил тенденции развития мирового футбола, согласно которым, выигрывает команда, которая умеет защищаться – а та, которая не умеет, рано или поздно проиграет. Другое дело, что тренер "Динамо" довел этот принцип до какого-то почти пародийного абсолюта. Но его можно понять: не имея в составе таких деятелей, как Погба, Гризманн или Канте, приходится упрощать игру" (Terrikon.com, 8.08).

Такие действия вряд ли были бы успешными без должной физической подготовки. И белорусскому наставнику удалось выработать в игроках солидный запас выносливости. Применяя на протяжении значительной части матча свой коронный "высокий прессинг", киевляне изматывают противника физически и психологически, увеличивают количество его ошибок. Достаточно вспомнить "ляпы" вратарей "Шахтера" и "Ворсклы", оказавшиеся для их клубов фатальными, а для "Динамо" – победными.

Завершая свой анализ перемен в игре киевлян, Вадим Самойлов проводит еще одну весьма лестную для них параллель.

"Как говорил Жозе Моуринью: "Проигрывает тот, кто совершает на одну ошибку больше". Это очевидная истина, которую, впрочем, не так просто учесть на практике. Моуринью делал это, упрощая игру команды, как только можно. Примерно по тому же пути движется Хацкевич. Его футбол одномерен, но эффективен. Его футбол выглядит обманчиво трусливым, но приносит результат. Его команда выглядит примитивно, но имеет характер и дисциплину. Она не всегда понимает, что делать, когда судьба посылает ей случай сыграть "первым номером". Но она самоотверженно играет в простой футбол Хацкевича, понятный в ней каждому" (Terrikon.com, 8.08).

В этом простом "терпеливом" футболе даже отсутствие острого форварда-забивалы не является критическим. Хотя, по утверждению президента "Динамо" Игоря Суркиса, скауты клуба продолжают искать нападающего, который с ходу, без раскачки усилил бы игру.

При этом киевляне уже взбудоражили внутренний трансферный рынок, выкупив у "Днепра-1" 18-летнего Владислава Супрягу. Некоторые обозреватели сравнивают его способности с потенциалом если не Андрея Шевченко, то Олега Протасова или Игоря Беланова, утверждая, что "Динамо" давно уже не ангажировало столь способного форварда.

"Думаю, многие подпишутся под моей тренерской характеристикой, – цитирует тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко газета "Спорт-Экспресс в Украине. – У Влада близкие к уникальным физические данные, а именно умение на протяжении всей игры поддерживать высокую скорость. Всему остальному – включая тактические навыки и работу с мячом, еще нужно много учиться. Но вот скорость и физические данные бросаются в глаза в первую очередь и позволяют сравнивать Супрягу с Андреем Шевченко" (Sport-express.ua, 8.08).

Пятилетний контракт с вундеркиндом был подписан в пятницу. Поблагодарив руководство "Динамо", Владислав сказал, что для него честь – играть в таком великом клубе.

"У мене була мрія зіграти за "Динамо", – цитирует новобранца киевлян сайт Fcdynamo.kiev.ua (10.08). – У мене тут, а також у збірній багато друзів, вони привітали мене з переходом, сказали, що це правильне рішення, що я тут швидше прогресуватиму... Хотілося би завоювати місце у стартовому складі "Динамо" та разом із командою вигравати трофеї".

На прогрессе молодого исполнителя акцентировал внимание и президент клуба.

"Мені сподобалися його неординарні, як для цього віку, швидкісні якості, які він демонструє на полі, та хороше бачення воріт суперника, – поделился Игорь Суркис своей оценкой сильных сторон Супряги. – Тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем цей трансфер не лише схвалив, а й просив, щоб за можливості він був завершений. Було дуже важко домовитися, незважаючи на хороші, добрі стосунки з дніпрянами. Але врешті-решт нам це вдалося, зокрема, й завдяки самому гравцю, який хотів перейти до "Динамо", розуміючи, що це вища сходинка, що клуб бореться за путівку до Ліги чемпіонів, за золоті медалі чемпіонату та Кубок України" (Fcdynamo.kiev.ua, 10.08).

Как правильно Родину любить...

Приобретение Владислава Супряги подтверждает: киевское "Динамо" продолжает курс "украинизации" команды. В поединке со "Славией" Александр Хацкевич использовал всего трех легионеров. Накануне, на предматчевой пресс-конференции, он косвенно обозначил то, насколько в этом плане бело-синие отличаются от своего главного конкурента по внутренней арене.

Отвечая на вопрос журналиста о противостоянии с горняками, тренер заметил, в частности: "”Шахтер” – это не украинская команда, а больше бразильская. Посмотрите статистику, кто у них забивает мячи и все станет понятно" (Dynamo.kiev.ua, 6.08).

Эта реплика вызвала бурную реакцию донецкой стороны. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин даже отреагировал пространным постом в сети Facebook. Там говорится, что черно-оранжевые – среди лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины, что они набрали наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге, что "Шахтер" – единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.

"Шахтер” был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", – цитирует Палкина Ua.tribuna.com (7.08).

Чиновника оперативно поддержали Йожеф Сабо и Мирон Маркевич, в подводке их комментариев для входящего в один медиахолдинг с каналами "Футбол 1/2" сайта Footballua.tv утверждается о некорректности высказываний А.Хацкевича. Хотя тот никоим образом не погрешил против истины: в ближайшем же матче горняков против "Ворсклы" на поле вышло восемь бразильских игроков.

"Бразильский трансферный вектор "Шахтера" хорошо известен и периодически вызывает легкие сетования даже среди болельщиков горняков – причина очевидна и прекрасно известна, – рассуждает о проблеме Артем Франков, главред еженедельника "Футбол" (9.08). – Уже много лет "Шахтер" выстраивает центральную ось вплоть до опорников из своих, остальные же вакансии на поле распределяются среди выходцев из благословенной страны Пеле, кофе и кофе "Пеле", “где так много диких обезьян”".

Марш старых скелетов

Вице-чемпион Украины на минувшей неделе подвергся мощной информационной атаке по двум далеким от футбола поводам. Из шкафа вдруг появился на свет Божий изрядно покрытый пылью скелет – мол, "Динамо" является злостным неплательщиком налогов. И дополнила картину также не первой свежести "сенсация" о деньгах, полагающихся черниговской ДЮСШ "Юность" за трансфер из киевского клуба в "Боруссию" Андрея Ярмоленко.

Голословные утверждения о том, что "Динамо", дескать, не впервые обвиняют в уклонении от уплаты налогов, всегда нужно пропускать сквозь объективные фильтры отсутствия претензий к клубу со стороны фискальных органов. Следовательно, нет и реальной почвы для каких-либо разговоров на эту тему, если, конечно, не пытаться на ней спекулировать.

Яйца выеденного не стоят и инсинуации по поводу якобы проблем с отчислениями за трансфер Ярмоленко, о которых – опять-таки вдруг! – вспомнил одиозный директор черниговской СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович.

Тот самый глава Черниговской областной федерации футбола, фигурировавший в скандале с поддельной подписью под документом Комитета ФФУ по вопросам стадионов, и в нарушение законодательства назначенный директором "Юности", по команде рассуждает о чести и морали…

"Незаменимые" и "неприкасаемые" из "ОПГ ФФУ"

Кто создает вокруг "Динамо" негативный информационный фон? Очевидно, те из непримиримых оппонентов киевского клуба, которые стремятся, во-первых, дестабилизировать обстановку вокруг успешно начавшего сезон коллектива, во-вторых – отвести внимание общественности от собственных прегрешений. Круг кандидатов в недоброжелатели не столь уж широк, и ведущая роль в нем принадлежит ФФУ.

Как только наша главная футбольная организация и ее первые лица допускают очередной эпический просчет, в прессе тут же разгоняются отвлекающие волны. Поскольку же просчеты эти множатся, подобно грибам после летнего дождя, пропагандистским ресурсам, обслуживающим федерацию, приходится трудиться практически не покладая рук.

В таком режиме хороши все средства, с помощью которых можно "перевести стрелки". В том числе, примитивные игры с муляжами давно обезвреженных информационных "мин". А в качестве агитационного рупора используется даже официальный сайт ФФУ, который, по идее, должен соблюдать толерантность и нейтралитет по отношению ко всем субъектам футбола.