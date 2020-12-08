Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2022: спортивные итоги 7 декабря

Самый сильный человек планеты Алексей Новиков высказался о войне на Донбассе, а сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Кроме того, в Москве на 12 лет осудили бывшего украинского футболиста Василия Василенко.

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