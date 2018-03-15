Украина увеличила отрыв от России в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины увеличила отрыв от команды России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В новой редакции у Украины 778 баллов и она сохраняет за собой 35-ю строчку. Россия в свою очередь опустилась на две позиции – с 61-й строчки переместилась на 63-ю, – и имеет 531 балл.

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Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Германии. На 120 баллов от немцев отстает команда Бразилии. Замыкает первую тройку Португалия, однако Аргентину пиренейцы опережают лишь на один балл.

Как сообщал "Обозреватель", что в марте сборная Украины проведет два контрольных матча. На 23 марта запланирована встреча со сборной Саудовской Аравии, которая пройдет в испанской Марбелье, а 27 числа в бельгийском Льеже "желто-синие" сыграют против сборной Японии.