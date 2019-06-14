Украина "убила": определился обладатель "бронзы" ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Италии уступила команде Эквадора в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2019 года.

"Адзуррини" не смогли оправиться после поражения от Украины в полуфинале турнира и глупо уступили в "малом финале" – 0:1.

Италия – Эквадор

Игра вышла очень закрытой, а основные события произошли в овертайме. На 95-й минуте итальянцы получили право на пробитие пенальти, однако Марко Оливьери не смог переиграть голкипера южноамериканцев.

Расплата пришла уже через шесть минут, когда Ричард Мина огорошил соперника точным ударом и вывел всю команду вперед. Эквадорцам удалось удержать преимущество и завоевать бронзовые медали.

¡Hicimos historia!



Con este gol de Richard Mina, Ecuador consigue el tercer puesto en el mundial sub de Polonia.#U20WC #MundialSub20 pic.twitter.com/MFFowGdTRb — Sebastián Nogales (@sebastiaNogales) 14 июня 2019 г.

Италия – Эквадор

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины U-20 рассказал о подлости итальянских футболистов в полуфинале чемпионата мира.

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