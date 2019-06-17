Украина U-20 вызвала зависть в России: спортивные итоги 16 июня

Кубинский боксер Юниер Дортикос выиграл полуфинал WBSS, завоевав пояс Александра Усика, а в России пришли в восторг от успеха сборной Украины U-20 на чемпионате мира по футболу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 16 июня.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца в Лас-Вегасе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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