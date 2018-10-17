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Украина сыграет с Россией в Лиге наций: названо условие

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Сборная Украины, досрочно выиграв группу в Лиге наций, вышла в плей-офф, в котором может сыграть против команды России. Наши северные соседи перед последним туром практически гарантировали себе первую строчку в трио и участие в плей-офф.

Положение в ЛН в дивизионе B на 16.10.2018

Положение в ЛН в дивизионе B на 16.10.2018

И Россия и Украина сыграют в отборе квалификации к Евро-2020. Если и россияне, и "сине-желтые" провалятся в этом турнире (займут места ниже третьего), то у обеих команд появятся хорошие шансы весной 2020 встретиться между собой в плей-офф Лиги наций дивизиона B.

Плей-офф Лиги наций будет состоять из двух одноматчевых полуфиналов и финала. В полуфиналах хозяин определится по рейтингу Лиги наций, подсчет которого описан в статье 18. Развести Украину и Россию даже в полуфиналах не получится – тогда УЕФА придется нарушать свой же регламент.

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В финале квалификации нельзя будет использовать нейтральное поле – хозяин встречи будет выбираться с помощью жеребьевки. Победители получат путевки на чемпионат Европы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Коноплянка побил достижение Реброва в сборной Украины.

Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига наций
Объекты
сборная Украины по футболусборная России по футболу
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
Россия и футбол.... как то никуя оно не сочетается. Россия и мельдоний - да. Россия и терроризм - однозначно. ложь, пропоганда, "ихтамнету", " этонемы", "путин-президент мира" - вот что сразу приходит в голову при звуках "Россия". А футбол.....нет...никак. Ябы просто проигнорировал игру, даже если защитают поражение. Нахуй такая игра с фашистами?
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Hohol Mykola
Hohol Mykola
дебилоиды, это Беларусь для вас северный сосед, и для России (Крыма) вы северный сосед, дикари необразованные
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
Hohol Mykola, а ты типа в космосе проживаешь? типа не с севера относительно Украины. Или просто "дебил, бля.."
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну и сыграли бы у нас,какие проблемы?Мы же не рагули бандеровские на футболистов с болелами кидаться,это для быдлорагульских поЦреотов основной инстинкт.
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