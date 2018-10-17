Украина сыграет с Россией в Лиге наций: названо условие

Сборная Украины, досрочно выиграв группу в Лиге наций, вышла в плей-офф, в котором может сыграть против команды России. Наши северные соседи перед последним туром практически гарантировали себе первую строчку в трио и участие в плей-офф.

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И Россия и Украина сыграют в отборе квалификации к Евро-2020. Если и россияне, и "сине-желтые" провалятся в этом турнире (займут места ниже третьего), то у обеих команд появятся хорошие шансы весной 2020 встретиться между собой в плей-офф Лиги наций дивизиона B.

Плей-офф Лиги наций будет состоять из двух одноматчевых полуфиналов и финала. В полуфиналах хозяин определится по рейтингу Лиги наций, подсчет которого описан в статье 18. Развести Украину и Россию даже в полуфиналах не получится – тогда УЕФА придется нарушать свой же регламент.

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В финале квалификации нельзя будет использовать нейтральное поле – хозяин встречи будет выбираться с помощью жеребьевки. Победители получат путевки на чемпионат Европы.

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