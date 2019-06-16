Украина стала чемпионом мира по футболу: спортивные итоги 15 июня

Молодежная сборная Украины впервые в истории нашей страны выиграла чемпионат мира по футболу, и непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой мощным нокаутом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 15 июня.
Кроме того, Ахметов пошел на решительный шаг из-за "Шахтера", а сестры Семеренко похвастались фото в бикини. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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