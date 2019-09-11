Украина со скандалом ушла от поражения в спарринге с Нигерией: спортивные итоги 10 сентября

Сборная Украины по футболу совершила скандальный камбэк в товарищеском матче с Нигерией, а на чемпионате мира по баскетболу болельщица произвела фурор своей грудью.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 10 сентября.
Кроме того, польский супертяжеловес Яцек Хруслицки (4-0, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над соотечественником Матеушом Целепалой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Сборная Украины по футболу за минуту перевернула исторический матч и ушла от поражения
Грудь фанатки без бюстгальтера лишила речи комментатора ЧМ по баскетболу: видеофакт
Супертяжа спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут
"Закройся!" СМИ впервые раскрыли личность жены Хабиба
"Вообще завершит": у Джошуа сделали сенсационное заявление перед реваншем с Руисом
Стадион в Днепре фантастически исполнил гимн Украины
90 поражений: назван худший боксер мира
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.