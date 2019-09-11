Украина со скандалом ушла от поражения в спарринге с Нигерией: спортивные итоги 10 сентября

Сборная Украины по футболу совершила скандальный камбэк в товарищеском матче с Нигерией, а на чемпионате мира по баскетболу болельщица произвела фурор своей грудью.

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Кроме того, польский супертяжеловес Яцек Хруслицки (4-0, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над соотечественником Матеушом Целепалой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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