"Украина сможет все!" Зеленский и Порошенко трогательно поздравили с триумфом на чемпионате мира

Президент Украины Владимир Зеленский и предыдущий глава государства Петр Порошенко поздравили национальную сборную (U-20) с триумфом на чемпионате мира по футболу.

"Объединившись, сделать невозможно. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!" - написал Зеленский в Facebook.

Порошенко же выразил надежду на новые победы украинских спортсменов.

"Вы - гордость всей Украины! И своей победой доказали, что украинская молодежь - сильная и лучшая", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале Украина переиграла Южную Корею со счетом 3:1, пропустив гол с пенальти еще на старте матча. Главный тренер украинской команды поздравил с победой, отметив, что эмоций у него не осталось.

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