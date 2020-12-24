К турниру Лиги Наций-2020 было приковано большое внимание украинских поклонников футбола. Ведь в нашей 4-й группе Лиги А выступали европейские гранды – сборные Испании, Германии и Швейцарии. Напомню, победители групп выходили в Финальный турнир четырех, где и определится второй победитель в истории соревнований.

Матч между сборными Швейцарии и Украины, в котором должна была решиться судьба третьего места в группе и прописки в элитном дивизионе, был отменен. И это несмотря на то, что наша команда в день игры провела утром тренировку на стадионе Kickers Luzern и готовилась к матчу.

Да, у нескольких игроков нашей сборной в Цюрихе был выявлен коронавирус. Но в команде хватало здоровых футболистов для проведения игры в срок. Пока шли переговоры между УЕФА, УАФ и швейцарскими властями, все стороны выразили желание определить сильнейшего на поле. Но ближе к вечеру неутешительный диагноз игре поставил врач кантона Люцерн Роджер Харстолл. Он не только настоял на отмене матча, но и закрыл на карантин всю сборную Украины. По его словам, игроки с отрицательными показателями уже могут носить вирус – просто на ранних стадиях тесты еще ничего не показывают.

"Девять человек из делегации сборной Украины заразились за четыре дня. При таком неконтролируемом распространении риск появления новых, еще не обнаруженных инфицированных людей слишком высок. Карантин должен защищать как ваших товарищей по команде, так и команду противника", – заявил Роджер Харстолл, и к его доводам прислушался УЕФА. Запрет местных властей перечеркнул все надежды футбольных организаций провести игру.

"В связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю украинскую делегацию, матч Лиги наций Швейцария – Украина не может состояться", – таким был вердикт футбольных чиновников на данном этапе. На следующий день сборная Украины покинула отель Radisson Blu в Люцерне и вернулась в Киев. По своим городам и странам разъехались и наши "легионеры". Еще раньше отпустил по домам своих подопечных и тренер швейцарцев Владимир Петкович.

Свое компетентное мнение высказал президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан: "Матч официально отменил УЕФА, и в ближайшие дни он точно не состоится. Наша позиция всегда была четкой: мы хотели провести игру. Понимаем трудности, с которыми столкнулась сборная Украины. Мы были готовы пойти навстречу и дать им возможность довызвать новых футболистов для матча 18 ноября. Но у них, видимо, не было такой возможности. Сейчас есть варианты, что Швейцария получит техническую победу. Или же исход матча решат с помощью жребия – ничья или чей-то выигрыш. В первом случае УЕФА будет учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Не мне об этом судить. Второй вариант, если не будет виновных, – жеребьевка. Тут у нас лишь один шанс из трех, чтобы остаться в дивизионе А. Но решаем не мы". Также Доминик Блан исключил вероятность проведения матча в 2021 году: "Мы рассматривали этот вариант. Так было бы справедливо. Но, к сожалению, это невозможно. Календарь на 2021 год уже занят отбором на ЧМ-2022 и финальным турниром чемпионата Европы".

А через пару недель контрольно-этический и дисциплинарный органы УЕФА вынес свой вердикт – засчитать сборной Украины техническое поражение, что автоматически отправляет "желто-синих в Лигу В. УАФ уже подала свой иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны, и теперь ждет решения высшей судебной инстанции.

10,5 млн долларов за победу

Сборные Франции, Испании, Италии и Бельгии стали победителями своих групп в Лиге А и сыграют в финальном турнире, в октябре следующего года разыграв главный трофей Лиги Наций УЕФА. Эти игры пройдут в формате двух полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяином осеннего мини-турнира в 2021 году станет победитель первой группы – Италия.

6 и 7 октября 2021 года пройдут полуфиналы, 10 октября – матч за третье место и финал. В игре за третье место дополнительное время не предусмотрено – в случае ничьей после основного времени сразу проводится серия пенальти.

Победители групп Лиги А серьезно пополнят бюджет своих национальных федераций. Самая успешная сборная Лиги Наций УЕФА в октябре 2021 года получит 10,5 миллионов евро. Финалист станет богаче на 9 "лимонов", занявшая третье место – 8, ставшая четвертой – 7. Все команды только за участие в турнире тоже кое-что получат: каждая сборная Лиги А – по 2,25 млн евро, Лиги В – 1,5 млн, Лиги С – 1,13 млн, Лиги D – 750 тысяч.

По итогам группового турнира лигой выше поднялись Австрия, Шотландия, Венгрия, Уэльс, Черногория, Армения, Словения, Албания, Фарерские острова, Гибралтар. Опустились же лигой ниже Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция, Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария и Андорра. Украина и Швейцария, напомним, ждут вердикта Спортивного арбитражного суда Лозанны.

Также две самые успешные команды Лиги Наций УЕФА пройдут в стыковые матчи отборочного раунда ЧМ-2022. Европейская часть квалификации мундиаля будет состоять из "разборок" в десяти группах. Победители напрямую пройдут на главный турнир планеты, который пройдет в Катаре, а десять "серебряных" коллективов попадут в раунд плей-офф, чтобы побороться за оставшиеся три места на чемпионате мира от нашего континента. К этой десятке и примкнут две сборные из Лиги Наций УЕФА, которые в 2021 году не смогут успешно преодолеть основной отборочный раунд.