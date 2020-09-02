Украина – Швейцария: смотреть онлайн матча Лиги наций

Сборная Украины дебютирует в Дивизионе А Лиги наций. УАФ
Сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, стартует в новом розыгрыше Лиги наций.
Наша команда благодаря успешному выступлению в предыдущем сезоне попала в Дивизион А, где сыграет с лучшими командами планеты. Первым соперником "желто-синих" станет Швейцария. Встреча состоится на стадионе "Арена-Львов". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Начало – в 21:45.
Увидеть игру можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина".
Кроме того, поединок покажет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая стадия.
Аналитики изменили котировки на матч. Если раньше они отдавали небольшое преимущество гостям, то сейчас фаворитом считаются украинцы. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,35 (было – 2,80).
Ничья оценивается котировкой 3,10 (было – 3,20). А показатели на успех "красно-белых" достигают уровня 3,00 (было – 2,70).
Андреас Экберг – арбитр матч между Украиной и Швейцарией.
Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавит Андреас Экберг.
Помогать ему будут лайнсмены Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Каспар Сьйоберг.
Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:
– Мы будем рисковать. Не вижу проблем в том, чтобы пробовать давать практику молодым игрокам. Если мы увидим, что они готовы, то этот риск будет оправдан на будущее. Дивизион очень серьезный. Для нас было бы престижно в нем остаться. Будем за это бороться. Но я не вижу проблем, даже если у нас будет какой-то негативный результат. Мы на это не настраиваемся, ни в коем случае. Для нас важно показать качество футбола.
Владимир Петкович, главный тренер сборной Швеццарии:
– Украина явно относится к Лиге наций очень серьезно и хочет хорошо выступить. Но конкретнее об этих соперниках поговорим перед игрой. Сейчас в первую очередь важно сосредоточиться на себе. В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы выигрывать в каждом матче, а в долгосрочной – как можно лучше выступить в турнире. Мы увидели, как приятно оказаться в финальном турнире четырех Лиги наций. Но в этот раз будет еще сложнее.
Украина: Пятов – Кривцов, Матвиенко, Караваев, Болбат, Коноплянка, Зинченко, Коваленко, Ярмоленко, Степаненко, Яремчук
Швейцария: Зоммер – Аканджи, Эльведи, Родригес, Мбабу, Джака, Цубер, Штеффен, Соу, Эмболо, Сеферович
Команды провели друг с другом две встречи. Одна из них вошла в историю сборной Украины. В 1/8 финала чемпионата мира-2006 наша команда одержала победу в серии пенальти и вышла в исторический для себя четвертьфинал Мундиаля.
Кроме того, в 2010-м году состоялся товарищеский матч, который завершился вничью 2:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал самую большую проблему своей команды.
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