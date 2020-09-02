Украина – Швейцария: смотреть онлайн матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, стартует в новом розыгрыше Лиги наций.

Наша команда благодаря успешному выступлению в предыдущем сезоне попала в Дивизион А, где сыграет с лучшими командами планеты. Первым соперником "желто-синих" станет Швейцария. Встреча состоится на стадионе "Арена-Львов". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Начало – в 21:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ШВЕЙЦАРИЯ

Увидеть игру можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина".

Кроме того, поединок покажет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая стадия.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ШВЕЙЦАРИЯ

Аналитики изменили котировки на матч. Если раньше они отдавали небольшое преимущество гостям, то сейчас фаворитом считаются украинцы. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,35 (было – 2,80).

Ничья оценивается котировкой 3,10 (было – 3,20). А показатели на успех "красно-белых" достигают уровня 3,00 (было – 2,70).

Андреас Экберг – арбитр матч между Украиной и Швейцарией.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавит Андреас Экберг.

Помогать ему будут лайнсмены Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Каспар Сьйоберг.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Мы будем рисковать. Не вижу проблем в том, чтобы пробовать давать практику молодым игрокам. Если мы увидим, что они готовы, то этот риск будет оправдан на будущее. Дивизион очень серьезный. Для нас было бы престижно в нем остаться. Будем за это бороться. Но я не вижу проблем, даже если у нас будет какой-то негативный результат. Мы на это не настраиваемся, ни в коем случае. Для нас важно показать качество футбола.

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швеццарии:

– Украина явно относится к Лиге наций очень серьезно и хочет хорошо выступить. Но конкретнее об этих соперниках поговорим перед игрой. Сейчас в первую очередь важно сосредоточиться на себе. В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы выигрывать в каждом матче, а в долгосрочной – как можно лучше выступить в турнире. Мы увидели, как приятно оказаться в финальном турнире четырех Лиги наций. Но в этот раз будет еще сложнее.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Кривцов, Матвиенко, Караваев, Болбат, Коноплянка, Зинченко, Коваленко, Ярмоленко, Степаненко, Яремчук

Швейцария: Зоммер – Аканджи, Эльведи, Родригес, Мбабу, Джака, Цубер, Штеффен, Соу, Эмболо, Сеферович

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды провели друг с другом две встречи. Одна из них вошла в историю сборной Украины. В 1/8 финала чемпионата мира-2006 наша команда одержала победу в серии пенальти и вышла в исторический для себя четвертьфинал Мундиаля.

Кроме того, в 2010-м году состоялся товарищеский матч, который завершился вничью 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал самую большую проблему своей команды.

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