Украина – Швейцария: назван фаворит матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу не считается фаворитом стартового матча нового розыгрыша Лиги наций со Швейцарией.

Команда Андрея Шевченко в элитном дивизионе турнира встретится с "красно-белыми" в четверг, 3 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Аналитики отдают небольшое преимущество гостям. Ставки на победу Швейцарии принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,70.

Отметим, что свой последний поединок "желто-синие" провели в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020, когда сыграли вничью с сербами на выезде 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко опубликовал список игроков, вызванных на ближайший тренировочный сбор национальной команды.