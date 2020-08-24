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Украина – Швейцария: назван фаворит матча Лиги наций

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,3 т.
Сборная Украины по футболу

Украина дебютирует в дивизионе А Лиги наций.

Сборная Украины по футболу не считается фаворитом стартового матча нового розыгрыша Лиги наций со Швейцарией.

Команда Андрея Шевченко в элитном дивизионе турнира встретится с "красно-белыми" в четверг, 3 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Аналитики отдают небольшое преимущество гостям. Ставки на победу Швейцарии принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,70.

Украина – Швейцария: назван фаворит матча Лиги наций

Отметим, что свой последний поединок "желто-синие" провели в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020, когда сыграли вничью с сербами на выезде 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко опубликовал список игроков, вызванных на ближайший тренировочный сбор национальной команды.

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Лига нацийсборная Швейцарии по футболуСборная Украины по футболу
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