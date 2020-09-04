Украина – Швейцария: Федецкий назвал болельщиков балованными

Александр Чеканов Футбол 11:44, 4.09.2020 Обновлено: 11:49, 4.09.2020

Сборная Украины Андрея Шевченко своей игрой и результатами в буквальном смысле разбаловала своих поклонников.

Такое мнение выразил экс-игрок национальной команды, а ныне телеэксперт Артем Федецкий, комментируя в эфире канала "Футбол 1" победу "желто-синих" над Швейцарией в Лиге наций.

"Мы стали разбалованные. Привыкли к крутому и атакующему футболу, когда команда быстро переходит от обороны в атаку, с классным результатом и победами. Сегодня ребятам было тяжело! Парни – молодцы! Они проявили характер. Да, Швейцария здорово играла, неплохо прессинговала, владела мячом, шикарно атаковала флангами. Тем не менее ребята справились!" – заявил Федецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович пожаловался на УЕФА после поражения от Украины на старте Лиги наций.

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