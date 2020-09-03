Украина – Швейцария: букмекеры изменили прогноз на матч

Александр Чеканов Футбол 11:34, 3.09.2020 Обновлено: 11:53, 3.09.2020

Сборная Украины стала считаться фаворитом стартового матча Лиги наций с командой Швейцарии.

Поединок пройдет на стадионе "Арена-Львов" в четверг, 3 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Начало игры – в 21:45.

Аналитики изменили котировки на игру. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 2,30 (было – 2,70). Ничья оценивается показателем 3,10 (было – 3,20). А показатели на успех гостей выросли с 2,50 до 3,00.

Отметим, что для украинцев игра во Львове станет дебютной в дивизионе А Лиги наций. В минувшем розыгрыше команда Андрея Шевченко уверенно выиграла группу в дивизионе В и получила право на повышение.

Как сообщал OBOZREVATEL, у одного из тренеров сборной Швейцарии был обнаружен коронавирус накануне игры с Украиной.

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