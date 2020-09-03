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Украина – Швейцария: букмекеры изменили прогноз на матч

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,0 т.
сборная Украины по футболу

Украина стала считаться фаворитом игры со Швейцарией. УАФ

Сборная Украины стала считаться фаворитом стартового матча Лиги наций с командой Швейцарии.

Поединок пройдет на стадионе "Арена-Львов" в четверг, 3 сентября. OBOZREVATEL проведен онлайн-трансляцию матча Украина – Швейцария. Начало игры – в 21:45.

Аналитики изменили котировки на игру. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 2,30 (было – 2,70). Ничья оценивается показателем 3,10 (было – 3,20). А показатели на успех гостей выросли с 2,50 до 3,00.

Украина – Швейцария: букмекеры изменили прогноз на матч

Отметим, что для украинцев игра во Львове станет дебютной в Дивизионе А Лиги наций. В минувшем розыгрыше команда Андрея Шевченко уверенно выиграла группу в Дивизионе В и получила право на повышение.

Как сообщал OBOZREVATEL, у одного из тренеров сборной Швейцарии был обнаружен коронавирус накануне игры с Украиной.

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