"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной

Фантастическая победа сборной Украины по футболу над Сербией вызвала восторг среди российских болельщиков.

В интернете юзеры признаются в невероятной силе нашей команды, отмечая ее превосходство над нынешней сборной Российской Федерации.

"Украина шикарна! Разрывают крепкую сборную Сербии. Шева для украинской команды, как Зидан для мадридских парней", "Жаль Украина с нашими сыграть не сможет в ближайшее время. Деревянных солдат усатого физрука бы разнесли так, что на Первом канале месяц бы зарево полыхало", - отмечают комментаторы.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершился со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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