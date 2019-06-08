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/Новости футбола

"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной

2.4тЧитать материал на украинском

Фантастическая победа сборной Украины по футболу над Сербией вызвала восторг среди российских болельщиков.

В интернете юзеры признаются в невероятной силе нашей команды, отмечая ее превосходство над нынешней сборной Российской Федерации.

"Украина шикарна! Разрывают крепкую сборную Сербии. Шева для украинской команды, как Зидан для мадридских парней", "Жаль Украина с нашими сыграть не сможет в ближайшее время. Деревянных солдат усатого физрука бы разнесли так, что на Первом канале месяц бы зарево полыхало", - отмечают комментаторы.

"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
"Украина шикарна!" В России признали превосходство нашей сборной
Новости
Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире: опубликовано видео

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершился со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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Тема
Евро-2020
Теги
сборная Сербии по футболусборная Украины по футболу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Открою вам животным маленькую тайну...нам на свою то сборную ныне наплевать...а уж на вашу и подавно...насрать
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леня зе
леня зе
ща у кастрюль мозг закипит.как так никакой агрессии.ба-бах.
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