Украина – Сербия: видео-обзор матча отбора Евро-2020

Сборная Украины разгромила команду Сербии в третьем туре отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

На "Арене Львов" подопечные Андрея Шевченко не оставили ни единого шанса сопернику, уничтожив его – 5:0.

Украина – Сербия Футбольный сою Сербии

Героями встречи стали полузащитники "желто-синих" Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, которые оформили по дублю, и нападающий Роман Яремчук. Кроме того, стоит отметить отличные действия Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Последний и вовсе стал лучшим игроком матча, успевая действовать по всей ширине поля.

Эта победа позволила украинцам закрепить лидерство в группе В. Вашему вниманию видео самых острых моментов игры во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич назвал "дурными" голы украинской команды в матче отбора Евро-2020.

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