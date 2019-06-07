Украина – Сербия: смотреть онлайн отбор Евро-2020

Сборная Украины в пятницу, 7 июня, проведет третий матч отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Во Львове на стадионе "Арена Львов" подопечные Андрея Шевченко сыграют с одним из своих прямых конкурентов за путевку на континентальное первенство Сербией. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Сербия. Начало игры – в 21:45.

сборная Украины

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕРБИЯ

Те, кто не сможет поддержать сборную Украины на стадионе, имеют возможность это сделать благодаря трансляции на общенациональном телеканале "Украина".

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Кроме того, показ со Львова проведет специализированный "Футбол 1", где болельщикам также предложат традиционную аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

болельщики сборной Украины

Также поединок в прямом эфире можно будет увидеть благодаря российскому вещателю "Матч ТВ" и белорусскому "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕРБИЯ

Незначительное преимущество, по мнению букмекеров, есть у хозяев поля. Ставки на победу украинской команды принимаются с коэффициентом 2,70.

Ничья оценивается котировкой 3,00. Такого же уровня достигают показатели на успех сборной Сербии.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу в УЕФА доверили опытной бригаде арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Матеу Лаос

Помогать ему будут лайнсмены По Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей выступит Хосе Луис Мунуера Монтеро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Мы оставили в команде двух футболистов, которые не будут участвовать в матчах против Сербии и Люксембурга. Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, он находится в коллективе в группе поддержки. Его присутствие важно для его партнеров, прежде всего, в психологическом аспекте. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился, но принять участие в двух матчах, конечно, не сможет. Также в индивидуальном режиме тренируется Марлос. Сербия очень хорошая команда. Много талантливых игроков, которые играют в хороших чемпионатах. Они очень сильны индивидуально. Высокая, сложенная команда. Изучили их хорошо. У нас есть определенный план на игру. Если мы его выполним, будем ждать положительный результат.

Андрей Шевченко

Младен Крстаич, главный тренер сборной Сербии:

– Украина вместе с Португалией являются нашими конкурентами в борьбе за путевку на чемпионат Европы. Мы едем во Львов, чтобы добиться положительного результата. У нас есть заготовки, и я обещаю, что будут отличия в нашей игре по сравнению с предыдущими матчами. Мы хорошо проанализировали как Украина сыграла с Португалией в первом туре. Это будет очень интересная игра, Украина наверняка нас уважает. Мы отправимся во Львов, чтобы не проиграть.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Яремчук

сборная Украины

Сербия: Дмитрович – Рукавина, Миленкович, Спаич, Коларов, Ляич, Гачинович, Максимович, Тадич, Митрович, Йович

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украинцы и сербы провели друг с другом четыре встречи, которые носили товарищеский характер. Во всех победа доставалась "желто-синим", причем они пропустили всего один гол.

В последний раз команды встречались 15 ноября 2016 года. Тогда в Харькове подопечные Шевченко добыли победу – 2:0.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий "Днепра" и "Динамо" Роман Зозуля был шокирован отношением к себе со стороны тренерского штаба сборной Украины.

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