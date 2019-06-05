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Украина – Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Украина – Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
Встреча состоится в пятницу, 7 июля
1.6тЧитать материал на украинском

Букмекерские конторы считают сборную Украины по футболу фаворитом в предстоящем матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Сербии

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия. Начало — 7 июня, в пятницу, в 21:45.

Ставки на победу украинской сборной принимаются с коэффициентом 2,62. Показатели на успех сербов достигают уровня 2,87. А котировки на ничейный исход равны показателю 3,00.

По мнению аналитиков, наиболее вероятен итоговый счет 1:1. На это можно поставить с показателем 5,50.

Украина – Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

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Украина - Сербия: где смотреть онлайн отбор Евро-2020 - расписание трансляций

Напомним, что перед третьим туром Украина занимает первую строчку в квинтете B.

Украина – Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, "сине-желтые" в первом туре отбора на Евро-2020 сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а во втором туре на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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