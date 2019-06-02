Украина - Сербия: где смотреть отбор чемпионата Европы-2020 - расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 7 июня, проведет матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2020.

На "Арене Львов" наши футболисты сразятся с главным конкурентом за первое место в группе B - Сербией.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия. Начало — в 21:45.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Комментировать игру будет Виктор Вацко.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

В записи игру покажут 8 июня в 00:15 "Матч! Футбол 1", в 06:00 "Матч! Футбол 3", в 10:00 "Матч! Футбол 2".

Напомним, что перед третьим туром Украина занимает первую строчку в квинтете B.

Новости Врачи поставили неутешительный диагноз голкиперу сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, "сине-желтые" в первом туре отбора на Евро-2020 сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а во втором туре на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!