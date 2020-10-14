Украина сенсационно обыграла Португалию и вышла на Евро с первого места: как это было. Видео

14 октября 2019 года сборная Украины добыла сенсационную победу над Португалией на НСК "Олимпийский" в Киеве и завоевала путевку на Евро-2020, обеспечив себе первое место в отборочной группе.

Счет был открыт уже на 6-й минуте поединка. Марлос навесил с углового, удар Сергея Кривцова парировал Руй Патрисиу, но Роман Яремчук оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку пустых ворот. Еще через 20 минут нашей команде удалось удвоить преимущество после того, как Виталий Миколенко выполнил идеальный пас с фланга, а Андрей Ярмоленко с близкого расстояния пробил без шансов для голкипера.

Во втором тайме Украина долгое время сдерживала натиск действующих чемпионов Европы, но все же пропустила. На 71-й минуте мяч после удара португальцев рикошетом от бедра попал в руку Тарасу Степаненко. Судья Энтони Тэйлор после некоторого раздумия указал на одиннадцатиметровую отметку и удалил с поля полузащитника "горняков", для которого желтая карточка стала второй в матче. Криштиану Роналду уверенно реализовал пенальти, но больше его команда в оставшееся до конца матча время забить не сумела – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября 2020 года Украина впервые в своей истории обыграла Испанию. Сенсационная победа над именитыми соперниками случилась в рамках Лиги наций.