Украина – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в пятницу, 23 марта, проведет первый для себя матч в 2018 году. Команда Андрея Шевченко в испанской Марбелье встретится с участником чемпионата мира в России Саудовской Аравией. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧА УКРАИНА – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Понаблюдать за игрой "желто-синих" можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном телеканале "Украина".

Кроме того, поединок увидят зрители специализированного "Футбол 1", где показ игры по традиции будет сопровождать специальная студия с участием аналитиков.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Букмекеры удивили высокими ставками на победу нашей команды. Показатели на успех подопечных Андрея Шевченко достигают уровня 2,06.

Ничья оценивается котировкой 3,45. А поставить на успех азиатской сборной можно с коэффициентом 3,60.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу в Марбелье доверили местному рефери Альберто Ундиано Мальенко.

Помогать ему будут Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Агилар Родригес. Резервный судья – Хавьер Эстрада Фернандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Имею обширную информацию по этой команде, потому что у нас есть свои агенты, работающие там. Ни для кого не секрет, что Сергей Ребров работает в Саудовской Аравии. Я с ним встречался, он мне рассказал. Кроме того, Висенте, его помощник – была связь с ним. В его команде достаточно большое количество сборников. У Саудовской Аравии поменялся тренер, но стиль игры особо не меняется. Команда умеет играть в футбол. Играет короткими и средними передачами, неплохо держит мяч. У них есть неплохие нападающие. К этой игре нужно отнестись должным образом.

Как сообщал "Обозреватель", Андрей Шевченко заявил, что не будет приглашать новых футболистов на нынешний тренировочный сбор.