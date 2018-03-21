Украина – Саудовская Аравия: букмекеры удивили ставками на команду Шевченко

Сборная Украины не считается безоговорочным фаворитом дебютного для себя матча в 2018 году, в котором она 23 марта сыграет с участником чемпионата мира по футболу Саудовской Аравией. Встреча пройдет на муниципальном стадионе испанской Марбельи.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Саудовская Аравия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Поставить на победу подопечных Андрея Шевченко можно с очень высоким коэффициентом 2,06. Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех азиатской сборной достигают уровня 3,60.

При этом аналитики сильно сомневаются, что игра выйдет результативной. Ставки на то, что в матче будет забито не менее трех мячей, принимаются с коэффициентом 1,84.

Отметим, что команда Саудовской Аравии является худшей сборной Мундиаля-2018 по рейтингу ФИФА. В списке сильнейших в мире азиаты занимают 69 место (украинцы – 35).

Как сообщал "Обозреватель", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не будет расширять заявку команды перед спаррингами с аравийцами и японцами.