Украина с рекордом закончила отбор Евро-2020: спортивные итоги 17 ноября

Сборная Украины по футболу с историческим рекордом завершила отбор на Евро-2020, а женская сборная Украины по баскетболу добыла яркую победу в отборе на ЧЕ-2021.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 17 ноября.

Кроме того, украинский комментатор Виктор Вацко потроллил сборную России по футболу после поражения от Бельгии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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