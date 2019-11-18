Украина с рекордом закончила отбор Евро-2020: спортивные итоги 17 ноября

Сборная Украины по футболу с историческим рекордом завершила отбор на Евро-2020, а женская сборная Украины по баскетболу добыла яркую победу в отборе на ЧЕ-2021.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 17 ноября.
Кроме того, украинский комментатор Виктор Вацко потроллил сборную России по футболу после поражения от Бельгии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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