Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА, – футбольный адвокат

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4,9 т.
Сборная Украины по футболу

Футбольный адвокат Юлия Богданова считает, что сборной Украины за несостоявшийся матч Лиги наций против Швейцарии присудят техническое поражение 0:3, которое выкинет ее из элитного дивизиона турнира.

По словам юристки, это уже неоспоримый факт и скоро о нем будет объявлено официально.

"Украина вчера [18 ноября] проиграла Швейцарии. И уже без разницы, когда мы получим решение УЕФА о вчерашнем поражении, пусть и с приставкой техническое. Это вывод, основанный на анализе", – написала Богданова в Facebook.

Адвокат уверена в негативном результате

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украины была отменена после того, как у ряда наших игроков был выявлен COVID-19.

Врач кантона Люцерна объяснил свое решение запретить футболистам проводить матч. Позже директор сборной Швейцарии назвал ситуацию с игрой позором.

Напомним, что игра 1-го тура между между этими командами завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.

Лига нацийсборная Швейцарии по футболуСборная Украины по футболу