Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА, – футбольный адвокат

Футбольный адвокат Юлия Богданова считает, что сборной Украины за несостоявшийся матч Лиги наций против Швейцарии присудят техническое поражение 0:3, которое выкинет ее из элитного дивизиона турнира.

По словам юристки, это уже неоспоримый факт и скоро о нем будет объявлено официально.

"Украина вчера [18 ноября] проиграла Швейцарии. И уже без разницы, когда мы получим решение УЕФА о вчерашнем поражении, пусть и с приставкой техническое. Это вывод, основанный на анализе", – написала Богданова в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украины была отменена после того, как у ряда наших игроков был выявлен COVID-19.

Врач кантона Люцерна объяснил свое решение запретить футболистам проводить матч. Позже директор сборной Швейцарии назвал ситуацию с игрой позором.

Напомним, что игра 1-го тура между между этими командами завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.