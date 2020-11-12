Украина проиграла Польше, не забив пенальти и пропустив с 30 метров: итоги спорта 11 ноября

Сборная Украины в товарищеском матче проиграла команде Польше, а борец Мигран Арутюнян отказался сдаваться в Нагорном Карабахе.

Кроме того, восемь футболистов киевского "Динамо" вылечились от коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 11 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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