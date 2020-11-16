Украина проиграла Польше и Германии: обзор спортивных СМИ

Главной темой минувшей недели в отечественной прессе стали матчи национальной сборной Украины, которая в среду провела спарринг с Польшей, а в субботу сыграла с Германией в рамках 5-го тура Лиги наций.

ПОЛЬСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Ноябрьскую сессию матчей подопечные Андрея Шевченко открыли контрольным поединком в Хожуве, уступив полякам со счетом 0:2. Конечно же, результат разочаровал, но игра нашей команды произвела неплохое впечатление. Особенно, если учитывать кадровые проблемы, с которыми столкнулся тренерский штаб.

Накануне матча абсолютно все СМИ сетовали, что Шевченко не может задействовать приличную группу игроков. Травмированы Бурда и Тымчик, в последний момент "сломались" хорошо смотревшиеся в осенних матчах за свои клубы Корниенко и Кравец, из-за положительных тестов на ковид выбыли из строя отлично проявившие себя в октябрьской игре с Испанией (1:0) динамовцы Бущан, Миколенко, Караваев и Шапаренко, а также Супряга с Поповым. И это в ситуации, когда необходимо было крайне аккуратно нагружать лидеров команды перед матчами Лиги наций (кстати, против поляков так и не вышли на поле Степаненко с Малиновским).

Вот с учетом этих обстоятельств пресса и оценивала контрольный матч с Польшей, при этом проявив явную солидарность с Андреем Шевченко, который остался вполне удовлетворен подопечными:

"Мы показали очень хороший футбол, очень хорошую созидательную игру. Единственное, чего нам не хватало сегодня, – это реализации моментов. При этом мы допустили две ошибки, за которые сильно поплатились. Но это футбол, особой драмы делать не надо. Повторюсь, я доволен футболистами и тем, как они сегодня играли. Если вынести за скобки итоговый результат, то эту игру я однозначно занесу нам в актив" (dynamo.kiev.ua, 12.11.2020).

Действительно, если проанализировать события на поле, то в Хожуве у нас многое получалось. Хотя пройти плотную обороны Польши было сложно, гости явно переигрывали хозяев. Особенно это касается первого тайма, когда вполне можно было сделать задел в пару мячей.

"…Поляки старались атаковать тогда, когда появлялась возможность, а "сине-желтые" старались атаковать всегда. Как только мяч оказывался в ногах наших парней, он сразу же доставлялся вперед, причем в короткий и средний пас. Благодаря этому, первые 25 минут запомнились одним лишь доминированием сборной Украины… Иногда даже бывали моменты, что украинцы зажимали поляков около угловых флажков", – пишетДмитрий Ватрас (profootball.ua, 11.11.20).

"Украинцы девяносто минут играли первым номером, атаковали разнообразнее, больше работали с мячом, больше конструировали, стучались по всей ширине, да и создали, по факту, больше", – дает свою оценкуПавел Булах (footboom.com, 12.11.20).

СМИ отмечают: несмотря на то, что на поле вышел наполовину резервный состав, сборная Украины легко восстановила структуру игры, которую на протяжении нескольких лет оттачивал тренерский штаб.

"В домашних матчах со Швейцарией и, особенно, Испанией украинская сборная исповедовала прагматичный оборонительный футбол, который давал результат, но не имел ничего общего с ранее выбранным курсом а-ля отбор к Евро. На этот раз мы словно вернулись в 2019 год. Яркая, раскованная команда, нацеленная на ворота соперника – вот что годами строил наш тренерский штаб", – засвидетельствовал Сергей Шевченко (еженедельник "Футбол", 12.11.20).

"В матче с Польшей сборная Украины сама создала себе условия для тестирования различных моделей ведения игры. В первом тайме проверяли игру в защите вместе с быстрыми переходами с обороны в атаку и наоборот, а, подарив соперникам преимущество в счете, перешли на сугубо позиционный футбол…", – делает вывод Максим Юрков (sportarena.com, 12.11.20).

То есть этот матч стал не только своего рода репетицией перед решающими поединками Лиги наций, но и дал понять, что сборная Украины имеет в своем арсенале набор тактик. И это, несомненно, позитивный момент. Как и то, что наши футболисты неплохо отработали коллективный отбор мяча.

"Важнейшим аспектом нашего преимущества был высокий прессинг, с которым поляки ничего не могли сделать, тогда как сами хозяева поля почти не оказывали давления на наших ребят, поэтому мы без особых проблем начинали атаки и оперативно доходили до чужой штрафной площади", – читаем в репортаже на сайте bolel-ik.com.ua (12.11.20).

Несомненно, показательно выглядит статистка матча, которой оперирует ряд журналистов.

"Сине-желтые" больше владели мячом (57% на 43%), нанесли больше ударов в створ ворот (шесть против четырех), а также выполнили более чем на 200 командных пасов больше. Это говорит о том, что команда играет", – приводит любопытные цифрыЛюбомир Чотырбок (sector.depo.ua, 12.11.20).

И что характерно, превосходство Украины однозначно признала даже польская пресса. Как пример – цитата из SPORT.PL:

"Парадокс заключался в том, что, хотя мы выиграли 2:0, соперники продемонстрировали более высокую культуру игры. Более красивые и динамичные действия создавали украинские футболисты, которые действительно в последнее время играют в красивый и осмысленный футбол" (footboom.com, 12.11.20).

Автоматически, естественно, напрашивается вопрос: почему же не удалось подкрепить хорошую игру результатом?

Ответ для СМИ и экспертов очевиден – в то время как поляки выжали два гола из двух возникших у них моментов, украинцы погорели на грубой ошибке вратаря и плохой реализации. В дебюте встречи Ярмоленко с 11-метровой отметки попал в стойку, хороший момент упустил Яремчук, дальние удары Зинченко отразил вратарь, два голевых шанса не использовал Цыганков…

Тот факт, что сине-желтым так и не удалось поразить ворота Скорупски, несомненно, вызвал определенную тревогу. И тут последовала справедливая критика. СМИ провели мысль о том, что классная сборная обязана более бережно относится к своим моментам.

Но, с другой стороны, Шевченко и его футболисты получили четкие сигнал, указывающий, над чем нужно было поработать в оставшиеся два дня перед игрой с Германией.

А, к примеру, автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко, пожурив команду за транжирство, обратил внимание и на плохую форму Марлоса и Мораэса, а также на их неумение "вкатываться" в игру со скамейки запасных:

"Считаю, что Марлос и Мораэс не могут выходить на замену. Они ничем не усилили игру команды. Это футболисты основы или их вообще не нужно выпускать. Такое ощущение, что Мораэса и не было на поле. Перелома в игре не получилось. Таково было решение тренерского штаба, но, на мой взгляд, взгляд со стороны, это была ошибка Андрея Шевченко" (zbirna.com, 12.11.20).

Была высказана также претензия к тренеру сборной Украины по поводу отсутствия в сборной Буяльского – одного из лидеров "Динамо".

По этому поводу многие СМИ цитировали ведущего программы "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского:

"Меня не удовлетворил ответ Шевченко на вопрос, почему в сборной нет Буяльского. Услышал какой-то странный тезис, что у нас в команде хватает полузащитников, которые находятся в системе. А слово "система" в применении ко всему, что связано с УАФ, вызывает у меня двойственные ассоциации..." (1927.kiev.ua, 12.11.20).

Ну и само собой, досталось от прессы главному неудачнику матча в Хожуве – голкиперу Лунину, чей опрометчивый выход за пределы штрафной обернулся первым голом. Впрочем, для всех очевидно: эта ошибка – следствие отсутствия игровой практики у футболиста, который свой последний официальный матч провел в середине лета. Так что критиковали Лунина достаточно мягко, даже больше старались поддержать, но при этом все сделали однозначный вывод: зато теперь для Шевченко снят вопрос о том, кого из вратарей выбрать на матчи Лиги наций.

И это, кстати, не единственный кадровый нюанс, с которым, по мнению СМИ, помог разобраться матч в Хожуве. Конечно, тренерский штаб смог убедиться в состоятельности Конопли и Зубкова, которые сделали хорошие заявки на место в основе, в то время как Харатин снова разочаровал. Ну и центрбек Бондарь на фланге обороны, как выяснилось, вообще не вариант.

Тем не менее, спарринг против поляков оставил двоякое ощущение. Кто-то увидел в нем несомненную пользу перед выездом в Германию. Но более прагматичные головы сочли этот "товарняк" совершенно лишним, бесполезным и даже опасным для здоровья команды. Тем более, его можно было запросто отменить без особых организационных сложностей, уделив больше времени подготовке к игре с немцами, да и просто дав ребятам отдохнуть.

Причем повод – не сыграть был совершенно мотивированный. Не стоило никакого труда официально сослаться на информацию из открытых польских источников о крайне высоком уровне заболеваемости в Хожуве на ковид. Кто знает, как еще икнется игрокам сборной отсутствие такой инициативы от ФФУ/УАФ.

УРОКИ НЕМЕЦКОГО

Между тем, намеченный на 14-е ноября поединок Германия – Украина оказался под угрозой срыва. Как сообщил за день до игры официальный сайт ФФУ/УАФ, сданные уже по прибытию в Лейпциг ПЦР-тесты показали, что еще четыре игрока нашей команды подхватили коронавирус – Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко, а кроме них положительный результат получил менеджер команды Комардин.

"Головне, щоб завтрашні повторні тести на коронавірус не дали нових позитивних результатів, – прокомментировал ситуацию вечером в пятницу пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский. – Сама процедура має відбутися о 13.00 за європейським часом. До завтрашнього ранку міська влада Лейпцига повинна ухвалити рішення щодо проведення поєдинку, однак німецькі організатори наразі сподіваються, що матч відбудеться як заплановано" (uaf.ua, 13.11.20).

Таким образом, сборная Украины оказалась в подвешенном состоянии – мало того, что выбыли из строя важные игроки, так еще пришлось сдавать повторные анализы и чуть ли не до последнего ждать решения по поводу проведения игры.

Естественно, пресса очень внимательно отслеживала события вокруг сборной, акцентируя внимание на том, что теперь Шевченко вообще лишен какой-либо возможности для кадровых маневров – у него нет альтернатив при выборе основного состава, и по сути нет в запасе игроков, которые реально могли бы усилить игру по ходу встречи. Кроме того, все осознавали, что очередной форс-мажор не мог не привнести в лагерь "сине-желтых" определенный психологический дисбаланс.

Другими словами, обстоятельства снова сложились категорически против нас. Но, тем не менее, сборная Украины выдержала удар с честью и оказала достойную конкуренцию одной из самых авторитетных сборных на планете. Это признают и журналисты, и эксперты, большинством голосов отдающие должное Шевченко и его команде, несмотря на итоговый счет 1:3.

Безусловно, Украине в этот вечер не хватало надежности в обороне. Впрочем, это вполне объяснимо планом на игру: "сине-желтые" в Лейпциге не стали "выкатывать автобус", они стремились действовать в достаточно смелой и агрессивной манере.

Лучше всего, по мнению прессы, нашей команде удалась первая треть матча, когда украинцы выстояли под стартовым натиском хозяев, вышли вперед благодаря стараниям Зубкова и Яремчука и вполне могли забить второй мяч, если бы не медлительность Марлоса и его неточный пас.

"Первые 30 минут в исполнении Украины – тот футбол, который хочется видеть против топ-сборных: агрессия в атаке и ставка на скорость продвижения мяч. Немцы при любой схеме соблюдают плотность между линиями, но в первой половине тайма у них случилось несколько провалов. Дело не столько в неправильной позиционной игре маншафт, а в качестве и уместности быстрого продвижения мяча от Украины", – зафиксировал Дмитрий Купрас (ua.tribuna.com, 16.11.20).

Да и в дальнейшем: хотя Германия конечно же выглядела предпочтительней, наши футболисты шли вперед большими силами и создавали опасные моменты, не тушуясь перед авторитетом более мастеровитого соперника. В общем, верно было подмечено в одном из репортажей – украинцы пытались вести разговор с немцами на равных. И моментами это у них получалось. Достаточно отметить, что мяч трижды после наших ударов попадал в каркас ворот Нойера.

"Не припомню, чтобы в сборной Украины возникало столько моментов против сильного соперника: штанга Зинченко, штанга Марлоса… Хорошие моменты были. С последним пасом не сложилось, но довольно неплохая игра с нашей стороны", – комментирует матчбывший защитник национальной команды Артем Федецкий (footballua.tv, 15.11.20).

"Странным временам – странный футбол. С одной стороны, Германия доминировала большую часть матча и забила свои голы после сглаженных и организованных действий в атаке. С другой, в ворота Нойера могло залететь и больше мячей, если бы они не попадали в штангу…", – резюмирует Борис Сорокин (ua-football.com, 15.11.20).

"Немцы смотрелись индивидуально сильнее, однако не выглядели машиной. Украинцы играли и без паники, и без "автобуса" в защите. Неплохая, я бы сказал даже качественная работа нашей команды… Что показательно: немцы забивали после быстрых контратак, используя в первую очередь наши ошибки, а уже потом свои козыри", – делится наблюдениями Валерий Василенко (sport.ua, 14.11.20).

В общем, атакующие акценты в игре команды Шевченко на фоне явно более классного соперника понравились прессе. И, что непременно нужно отметить, об игре нашей команды весьма лестно отозвался тренер "бундестим" Йоахим Лев:

"Сборная Украины играет очень организованно, имеет хорошую структуру. Под руководством Андрея Шевченко у команды улучшились сыгранность, взаимопонимание. Он провел отличную работу, виден почерк тренера, виден рисунок игры.

Несколько лет назад в составе сборной Украины тоже были сильные футболисты, но тогда было проще разобрать игру этой команды. А сейчас украинская сборная замечательно играет под прессингом, давлением, отлично выбегает в нападение, отдает чистые, точные пасы, очень качественно обрабатывает мяч. Наконец, в составе сборной Украины выступают действительно квалифицированные футболисты. В атаке украинская команда действует очень остро. Виден автоматизм, и это заслуга тренера" (dynamo.kiev.ua, 15.11.20).

Оценка сборной Украины из уст одного из самых успешных тренеров современности активно ретранслировались в СМИ. По мнению прессы, сказанное Левом подтверждает, что наша главная команда на правильном пути и она продолжает прогрессировать. Хотя, конечно, огрехов и недоработок еще хватает.

Многие СМИ подметили, что у нас, прежде всего, было "тонко" на краях обороны, где все же не хватало "двужильного" Миколенко и того Караваева, который в игре с Испанией "съел" Фати. Особенно уязвимо выглядел правый фланг, который левый форвард "бундестим" Макс буквально выжигал (это – по определению обозревателя сайта с"Футбум" Павла Булаха). Хотя в то же время игравшему правого защитника Конопле не откажешь в самоотдаче и работоспособности. Тем более, что молодой парень неплохо работал на атаку.

Тот же Дмитрий Купрас обращает внимание на то, что наши футболисты редко били из-за пределов штрафной и критикует команду за качество прессинга. Звучат также реплики по поводу того, что эпизодами украинцам не хватало элементарной сыгранности и футбольной смекалки. Ну и практически все СМИ отмечают индивидуальные ошибки игроков сборной Украины, что в немалой степени предопределило исход встречи.

В этом контексте, кстати, шишки сыпались, прежде всего, на голову Зинченко.

"Зинченко неприятно поразил… Два из трех пропущенных голов – из-за его ошибок или недоработок. Да и в атаке Зинченко не был безупречным. Если с ударом в штангу не повезло, то передачи в недодачу, испорченные перспективные контратаки, потерянные зоны – это уже огрехи индивидуального мастерства. Или, может быть, настроя на матч", – пишет, к примеру, Игорь Семйон(ua-football.com, 16.11.20).

Тут, правда, необходимо учитывать, что с 15-й минуты полузащитник "МанСити" играл с травмой, о чем после матча сказал Шевченко. Да и Соболь в эпизоде с первым голом немцев тоже порядком "навалял", выключившись из погони за Сане, на что тоже многие обратили внимание. Но, в любом случае, Зинченко, один из лидеров команды, не должен допускать подобные "обрезки".

В общем же, резюме по материалам о матче Германия – Украина такое: представители отечественной прессы однозначно поддерживают команду, как и должно быть в такой ситуации, но большинство сходится на том, что на победу или хотя бы ничью подопечные Шевченко в Лейпциге же не наиграли.

При этом ряд источников акцентируют внимание на том, что во все времена в футболе главным был – результат, и именно он отображает реальный уровень команды. Пожалуй, наиболее обстоятельно углубился в контекст этой темы автор "Трибуны" Дмитрий Литвинов:

"Три штанги, которые выручали Нойера, и правда сложно забыть. Вот только их звон не должен заглушать и общее соотношение по ударам (19-6, включая заблокированные 6-1), и статистику по угловым (9-2), и перевес немцев во владении (55% на 45%) – все те признаки, которые говорят о характере игры ничуть не меньше. Все это, а также то, как немцы включались в игру, когда требовалось, отвечая на один опасный момент у своих ворот двумя у чужих – и есть пресловутая разница в классе.

Это не попытка принизить те действительно хорошие моменты, которые создавала сборная Украины. Команда подкупает стремлением не мучиться, а играть в футбол – вдумайтесь, немцы сравняли счет после быстрой контратаки! Но за это самое стремление очков не дают" (ua.tribuna.com, 15.11.20).

По мнению Литвинова, нашей сборной крайне важно найти разумный баланс между стремлением сыграть "от себя" и умением добиваться результата, для чего ей необходим разумный прагматизм, которого и не хватило в матче с Германией. И без которого сложно будет обойтись в лобовом матче со Швейцарией в Люцерне, где на кону будет стоять место в дивизионе А Лиги наций.

КОРОНА ДЛЯ ПИАРА

Матчи в Лейпциге и Люцерне, напомним, разделяет всего три дня – заключительные поединки в группе 4А Лиги наций запланированы на вечер 17-го ноября. Так что неудивительно, что СМИ, обсуждая игру с Германией, автоматически "прокладывали мостик" к противостоянию со швейцарцами, которые между прочим, в субботу сыграли вничью с Испанией (1:1).

Естественно, пресса внимательно штудировала варианты, которые устроят нашу команду в предстоящем матче (победа, ничья или даже поражение с разницей не более чем в один мяч, за исключением счета 0:1 и 1:2). Обсуждалось пополнение из "молодежки", из которой в распоряжение Шевченко было решено в срочном порядке перебросить трех игроков – Судакова ("Шахтер"), Булецу и Назаренко (оба – из "Днепра").

Но самое пристальное внимание СМИ довольно неожиданно приковала к себе показательная история возвращения домой футболистов, чьи ПЦР-тесты перед игрой с Германией дали положительный результат.

Напомним: о том, что Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, Коваленко, а также менеджер Комардин (он совмещает работу в "Динамо" и сборной) инфицированы коронавирусом, стало известно в пятницу. Казалось бы, двух вариантов быть не должно – всех пятерых следовало в срочном порядке отправлять по домам, где они, как минимум бы могли, начать должное лечение.

Однако оперативность – это не о ФФУ/УАФ. В организации, которая обеспечивает жизнедеятельность национальных команд, решили, что парни пару дней посидят в гостинице Лейпцига на самоизоляции. Более того: как оказалось, даже рассматривался вариант трансфера в Киев на… автобусе, что выглядит и вовсе цинично по отношению к игрокам, которые всю осень пашут в сумасшедшем графике, а тут еще подхватили опасный вирус.

Собственно, отсюда все и закрутилось. Неумение или нежелание соответствующих служб ФФУ/УАФ оперативно решить вопрос надлежащим образом вынудило вмешаться в этот процесс руководство киевского "Динамо".

Вот что поздним субботним вечером сообщил официальный сайт столичного клуба:

"При поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, президент "Динамо" Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и вскоре будут дома".

Как стало известно, английский "Вест Хэм" также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером безопасно вернулся в свой клуб" (fcdynamo.kiev.ua, 14.11.20).

Действия президента ФК "Динамо" в сложившейся ситуации объяснимы и оправданы не только профессиональным интересом владельца клуба, который рассчитывает на скорейшее выздоровление лидеров команды, но и чисто человеческой реакцией.

Под таким ракурсом совершенно естественно выглядят и эмоции отца динамовского вице-капитана Виталия Цыганкова, который обратился к Игорю Суркису со словами благодарности:

"Все время с того момента, когда я узнал, что у Вити и других ребят позитивные тесты на ковид, конечно же, не находил себе места. Родительское сердце не может оставаться спокойным в подобной ситуации, тем более, когда твое дитя вдали от дома, каким бы он ни был взрослым…

А тут еще и другой момент – на определенном этапе показалось, что проблемой возвращения ребят домой в Украину вообще никто не занимается! Но, слава Богу, этим занялось "Динамо" в лице Игоря Суркиса и вопрос трансфера из Германии был оперативно решен" (dynamomania.com, 15.11.20).

Что еще поразило всех в этой истории – так это заявление ФФУ/УАФ, которая все тем же субботним вечером сообщила, что именно она занимается организацией чартера для заболевших членов команды, которых планирует доставить домой в воскресенье.

Таким образом, федерация фактически дезинформировала общественность и подтолкнула к этому ряд СМИ. В связи с этим динамовцы вынуждены были обратиться к транслятору матчей сборной Украины с официальным письмом за подписью вице-президента столичного клуба Алексея Семененко.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює повагу та інформує, що у ваших випусках новин міститься неправдива інформація стосовно повернення з Німеччини гравців національної збірної, які захворіли на COVID-19.

Зокрема йдеться про те, що нібито Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін за сприяння УАФ будуть відправлені до Києва чартерним рейсом у неділю, 15 листопада.

Насправді названі особи вже давно знаходяться вдома, бо прибули до Борисполя ще вночі іноземним бортом, який було організовано керівництвом клубу. Про це вчора пізно увечері повідомив офіційний сайт ФК "Динамо".

Звертаємо увагу на цю прикру помилку, яка виникла з вини УАФ, і пропонуємо подати цю інформацію в ефір у коректній редакції" (fcdynamo.kiev.ua, 14.11.20).

Вся эта пиар-эпопея, спровоцированная ФФУ/УАФ, получила широкий резонанс в СМИ. Перипетии освещались на сайтах оbozrevatel.com, fakty.ua, rbc.ua, korrespondent.net, 112.ua, gordonua.com, mignews.com.ua и других авторитетных ресурсах.

А еще одна попытка ФФУ/УАФ вывернуть расклады в свою пользу при помощи безответственного комментария одного из менеджеров сборной, лишь подчеркнула всю глубину кризиса, в котором пребывает эта организация. Уровень компетенции и компетентности персонала, обслуживающего главную национальную команду, особенно в период пандемии, не должен вызывать никаких вопросов у представителей клубов, чьи игроки вызваны на сборы.

Но вместо того, чтобы сотрудничать с клубами в кризисной ситуации, консультироваться в режиме онлайн и всячески способствовать немедленной доставке инфицированных футболистов обратно в Киев для оказания им квалифицированной помощи, некий специалист из Дома футбола без тени сомнения заявляет, что не было нужды в таком оперативном реагировании. Мол игроки Динамо могли улететь и в воскресенье, тем чартером, который организовала ФФУ/УАФ.

По данному поводу красноречиво прозвучал заголовок в заметке на "Обозревателе":

"УАФ арендовала 180-местный самолет, чтобы перевести одного футболиста сборной Украины" (оbozrevatel.com, 15.11.20).

В общем, ФФУ/УАФ в очередной раз показала себя в крайне неприглядном свете, за что и получила соответствующую реакцию СМИ.

"Как говорил Жванецкий, "не умеешь любить – сиди дружи!" Но мирно сидеть не получается – ведомству необходима репутация героев-любовников, никак не меньше. Отсюда и неутолимое желание присвоить себе работу, которую клубы выполнили за ее, федерационных, менеджеров. Вопрос "не стыдно?" задавать излишне – и без того ясно, что ни капли…", – высказался на своем Тelegram-канале главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков (15.11.20).

"Руководство национальной ассоциации, выдавшее за правду откровенную ложь, в который раз продемонстрировало не только свою неспособность оперативно принимать адекватные решения в критических ситуациях, но и потрясающую склонность пиариться даже на тех эпизодах, о которых ему было бы лучше помалкивать", – делает вывод сайт "Футбольный клуб" (footclub.сom.ua, 15.11.20).

Отечественная пресса уже не в первый раз ловит ФФУ/УАФ на вранье. При этом у просвещенных и заинтересованных людей автоматически возникает вопрос: а какие все же реальные действия были предприняты федерацией по преодолению негативного влияния пандемии на отечественный футбол, и главное – что там с деньгами, которые выделил на эти цели УЕФА?

Напомним, что еще весной Европейский футбольный союз заявил о выплате 55-ти национальным ассоциациям 236,5 млн. евро на борьбу с последствиями эпидемии в рамках проекта HatTrick.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро – эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным", – объяснил это решение президент УЕФА Александер Чеферин (uefa.com, 27.04.20).

С тех пор прошло полгода, но судьба целевого транша УЕФА остается тайной за семью печатями. Может быть, кто-то слышал, что ФФУ/УАФ помогает клубам с оплатой тестов? Или федерация как-то способствует лечению, подхвативших инфекцию футболистов? Или, может быть, была предложена материальная помощь, оказавшимся на грани исчезновения командам и детским тренерам, чтобы они могли пережить сложнейший период?..

Пресса, к слову, уже не раз поднимала тему распределения этих денег от УЕФА. И представители клубов тоже интересовались. Но четкого ответа от ФФУ/УАФ ни разу не последовало.

"Переговорили с руководством УАФ по поводу денег УЕФА, которые пришли в федерацию. Ответ был таков: выделяемые средства клубам для здоровья и борьбу с коронавирусом – таких денег не было", – рассказывал, в частности, в начале мая президент "Олимпика" Владислав Гельзин (sportarena.com, 09.05.20).

Или вот еще цитата – президента ФК "Альянс" Сергея Демченко:

"От помощи федерации не отказались бы, было бы неплохо. Им же дали деньги в УЕФА. Но они не хотят делиться" (ua.tribuna.com, 13.05.20).

Ну и как-то постепенно в текучке и суете эта тема затерлась, затихла. А зря. Ведь covid никуда не улетучился в отличие от денег на борьбу с ним…