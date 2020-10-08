Украина проиграла 1:7 Франции: спортивные итоги 7 октября

Александр Чеканов Футбол 09:10, 8.10.2020 Обновлено: 09:16, 8.10.2020

Сборная Украины по футболу проиграла Франции, пропустив семь мячей, а киевское "Динамо" подписало сразу трех футболистов.

Кроме того, в Финляндии футболист Антти Макиярви забил невероятный гол.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 7 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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