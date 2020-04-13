Украина примет Евро-2020? СМИ сообщили о неожиданном развитии событий

Сразу шесть городов, которые должны принять финальную часть чемпионата Европы по футболу 2021 года (Евро-2020), испытывают проблемы с проведением турнира в новые сроки.

Турнир был перенесен на лето будущего года из-за пандемии коронавируса, что может сказаться на перечне городов-хозяев и открывает возможность переноса некоторых игр в Украину.

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Евро-2020

По данным немецкого издания Kicker и британского Daily Mail, испанский Бильбао и столица Италии Рим серьезно сомневаются в том, что смогут принять финальную часть Евро-2020. Оба города находятся в эпицентре пандемии и ведут непрерывную борьбу с коронавирусом, пишет "Евроспорт".

В Лондоне, Глазго, Дублине и Амстердаме также рассматривают возможность отказа от турнира. Отметим, что сборная Украины один из матчей группового этапа должна провести именно в столице Нидерландов. Еще две игры "желто-синие" проведут в Румынии, а эта страна граничит с Украиной.

При этом Европейский футбольный союз (УЕФА) не намерен менять формат Евро-2020 – первенство планируют провести в 11 странах и 12 городах. В список хозяев чемпионата на сегодня входят Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Дублин, Будапешт, Глазго, Амстердам, Бильбао, Бухарест и Копенгаген.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА заявил о том, что не будет менять название Евро-2020 из-за переноса турнира на один год.