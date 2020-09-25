Украина потеряла одно место в таблице коэффициентов УЕФА

Михаил Морозов Футбол 10:59, 25.09.2020

Украина опустилась на 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

На этой еврокубковой неделе "Динамо" обыграло "Гент" (2:1) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а "Десна" и "Колос" проиграли свои матчи "Вольфсбургу" (0:2) и "Риеке" (0:2 после ОТ), соответственно. Это принесло в копилку нашей ассоциации 0,4 балла с учетом того, что изначально у нас было пять представителей в турнирах УЕФА (2/5 = 0,4). В общей сложности выступления наших клубов в еврокубковом сезоне 2020/21 пока принесли 1,8 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА
kassiesa.net

Если Украина останется на 13-м месте, то в 2021/22-м нашу страну в соревнованиях под эгидой УЕФА представят пять команд: две в Лиге чемпионов (одна начнет со второго раунда квалификации, другая – с третьего) и три в Лиге Европы (две стартуют со второго этапа отбора и одна – с третьего). Отметим, что в нынешнем сезоне чемпион Украины "Шахтер" напрямую попал в групповой турнир ЛЧ, а бронзовый призер УПЛ "Заря" автоматически вышла в группу ЛЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралиец украинского происхождения Никита Рукавица забил гол и помог своей команде выбить российский "Ростов" из Лиги Европы, а наш соотечественник Сергей Вакуленко вывел команду в плей-офф квалификации, забив победный мяч во втором поединке подряд.

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