Матч, который многие ожидали более чем полгода, - сборная Украины на киевском НСК "Олимпийский", 14 октября, примет Португалию во главе с Криштиану Роналду!

Весной, на самом старте отбора, больше казалось, что Украина сейчас будет встречать Португалию как лидера группы в борьбе с Сербией за 2-е место. Но сейчас сама команда Андрея Шевченко занимает 1-е место в группе, а португальцы уже в роли догоняющих попытаются сбросить Украину с верхушки. При этом, "сине-желтых" в этой встрече вполне устроит и ничья - такой результат на 100 процентов выведет нашу команду на Евро и наверняка позволит нам остаться на вершине группы.

Руслан Малиновский против Криштиану Роналду

В первом матче Украина и Португалия, в Лиссабоне еще в марте, расписали ничью - 0:0. Это стала единственная на сегодняшний день потеря очков украинцами, а затем команда выдала 5-матчевую победную серию.

Также стоит отметить, что Украина после чуть более 2-х лет возвращается в Киев - последний свой матч сборная проводила на НСК "Олимпийский" 9 октября 2017-го против Хорватии (0:2) в отборе ЧМ-2018.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия, который начнется в Киеве 14 октября в 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ

Квалификация Евро-2020. Группа В

Киев. НСК "Олимпийский". 21.45

Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Украина - Португалия - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ

Украинские болельщики, которые не успели выхватить билет на "Олимпийский", смогут поддержать нашу сборную в трансляции на общедоступном ТРК "Украина". Также игру в прямом эфире покажет специализированный ТК "Футбол". Кроме того, трансляцию из столицы Украины обеспечит российский вещатель "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ

Ведущие букмекерские конторы все же видят фаворитом матча Португалию - ее победу оценивают коэффициентом в 2,15. Ничья расценивается показателем в 3,2. Тем не менее, довольно приличный коэффициент и на успех Украины - 3,6.

КТО РАССУДИТ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ

На важнейший поединок нашей группы в Киеве назначена бригада арбитров из Англии во главе с авторитетным 40-летним Энтони Тэйлором. Этот рефери пересекался с Украиной сравнительно недавно - осенью 2018-го Тэйлор отсудил матч Лиги наций Чехия - Украина (1:2). Помогать Энтони в данном случае будут Гарри Бэсвик и Адам Нунн, а четвертым арбитром станет Крэйг Поусон.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Это редкий шанс проявить себя, когда играешь с чемпионом Европы и победителем Лиги наций, который имеет в своем составе великолепных исполнителей и одного из лучших игроков в истории футбола. Для нас важно сыграть в свой футбол. Отличная погода, полный стадион - я не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью в завтрашнем матче".

"Футболисты готовятся к ответственному матчу против серьезного соперника. Как они сыграют завтра - будет зависеть от команды и от соперника. Футболисты приезжают, отдаются на полную. Играть через два дня на третий сложно любой команде. Исходя из этого и были сделаны замены в матче с Литвой. Не исключено, что завтра на поле выйдут и футболисты, которые не играли в предыдущем матче".

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии

"Завтра встретятся две высокотехничные команды, с футболистами, которые подготовлены на соответствующем уровне. Также хотел бы отметить работу в сборной Украины Андрея Шевченко, а также тот факт, что в сборной выступает много футболистов "Шахтера", которые заслуживают быть отмечены, как и в целом клуб".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина (4-1-2-3): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коноплянка - Мораес

Португалия (4-3-3): Руи Патрисио - Пепе, Рубен Диаш, Геррейро - Бруно Фернандеш, Жоао Мариу, Жоао Моутиньо - Бернарду Силва, Жоао Феликс, Криштиану Роналду

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