Украина — Португалия: смотреть онлайн обзор матча

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу в невероятном по накалу матче отбора Евро-2020 обыграла действующего чемпиона Европы — сборную Португалии со счетом 2:1.

Украина — Португалия — 2:1

Победа на переполненном НСК "Олимпийский" в Киеве позволила "сине-желтым" впервые в истории выйти напрямую в финальную часть чемпионата Европы. Ранее украинская сборная участвовала в решающих турнирах Евро лишь дважды - на домашнем форуме в 2012 году она играла как страна-хозяйка, а на Евро-2016 отобралась через раунд плей-офф.

В поединке с Португалией команду Андрея Шевченко устраивала и ничья, однако уже в первом тайме благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко украинцы добились солидного преимущества в счете, заставив почувствовать себя не в своей тарелке звездную команду во главе с самим Криштиану Роналду.

Украина — Португалия — 2:1

Украина — Португалия — 2:1

После перерыва гости попытались спасти игру и были близки к своей цели. На 72-й минуте арбитр оставил хозяев в меньшинстве за игру рукой Тараса Степаненко в своей штрафной (это был второй "горчичник"), а также назначил пенальти в ворота Пятова - Роналду хладнокровно забил свой 700-й гол в карьере.

Украина — Португалия — 2:1

Однако проявив недюжинный характер, украинская сборная сохранила победный счет, установив одно из главных достижений за свою историю.

Украина — Португалия — 2:1

Голы: Яремчук (6), Ярмоленко (27) — Роналду (72, пенальти).

Украина — Португалия — 2:1

Украина — Португалия — 2:1

Украина — Португалия — 2:1

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины устроила феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском".

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