Украина – Португалия: купить билеты на суперматч отбора Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу в понедельник, 14 октября, сыграет один из самых статусных матчей в своей истории.

В отборе к Евро-2020 команда Андрей Шевченко померяется силами с действующим чемпионом континента Португалией.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Игра пройдет на главной арене страны – НСК "Олимпийский". Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона, а также на сайтах ticketsbox.com и esport.in.ua. Тикеты доступны в ценовом диапазоне от 150 до 800 гривен.

Украина – Португалия

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Вход на стадион для болельщиков будет открыт с 18:45. В 20:00 организаторы планируют начать развлекательную программу.

Сам матч же двух лидеров отборочной группы В начнется в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября в Харькове) и Португалией (14 октября в Киеве).

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