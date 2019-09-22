Украина – Португалия: купить билеты на суперматч отбора Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу в понедельник, 14 октября, сыграет один из самых статусных матчей в своей истории.
В отборе к Евро-2020 команда Андрей Шевченко померяется силами с действующим чемпионом континента Португалией.
КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
Игра пройдет на главной арене страны – НСК "Олимпийский". Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона, а также на сайтах ticketsbox.com и esport.in.ua. Тикеты доступны в ценовом диапазоне от 150 до 800 гривен.
Украина – Португалия
ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
Вход на стадион для болельщиков будет открыт с 18:45. В 20:00 организаторы планируют начать развлекательную программу.
Сам матч же двух лидеров отборочной группы В начнется в 21:45.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября в Харькове) и Португалией (14 октября в Киеве).
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