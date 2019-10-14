Украина прибила Португалию и с первого места вышла на Евро-2020

Сборная Украины по футболу в 7-м туре квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла чемпиона континента команду Португалии и с первого места вышла в финальную часть турнира.

Встреча в Киеве на заполненном НСК "Олимпийский" при невероятной поддержке болельщиков завершилась со счетом 2:1.

Украина - Португалия УЕФА

Первый же момент у ворот Португалии завершился голом. Украинцы организовали очень неплохую атаку, которая завершилась угловым. После подачи Кривцов опасно пробил головой, Руй Патрисиу успел среагировать, но отбил прямо на Яремчука. Роман во всей красе проявил свое голевое чутье и без труда открыл счет - 1:0.

Украина - Португалия

Украина - Португалия УЕФА

Украина пыталась держать компактность и не разрываться между линиями. Шевченко подгонял своих подопечных, чтобы они высоко прессинговали.

Украина - Португалия

Португальцы пытались задействовать фланги, раз за разом разыгрывая угловые и выполняя опасные передачи в центр штрафной. Гости больше владели мячом. Украина ушла в защиту, работая больше на разрушение португальских атак, чем на создание своих.

Украина - Португалия УЕФА

Лишь на 26-й минуте наша сборная смогла первый раз перевести мяч на чужую половину, но сделала это феерично. В контратаке Миколенко великолепно поборолся на фланге, выдал пас-"конфетку" на Ярмоленко и игрок "Вест Хэма" в касание сделал счет 2:0.

После такого всплеска футболисты из Украины вновь полностью отошла в оборону, отдав территориальное преимущество оппонентам.

Португальские игроки постоянно атаковали, но удары Роналду шли над воротами.

После перерыва рисунок встречи не поменялся. Португалия вышла заряженной и полностью доминировала на поле. Мы уже не показывали такую компактность и давали очень много пространства при приеме мяч у своей штрафной. Редкие контрвыпады украинцев завершались без ударов по чужим воротам.

Украина - Португалия УЕФА

Очень много было брака от Марлоса, который играл на непривычной для него позиции центрфорварда и его заменил Коноплянка. Лишь к 50-й минуте подопечные Шевченко смогли наладить контроль за мячом, но ненадолго.

Чемпионы Европы продолжали давить и на 71-й минуте выпросили пенальти. Главный судья Энтони Тэйлор увидел нарушение у Тараса Степаненко. Несмотря на то, что мяч в штрафной лишь рикошетом от бедра попал в руку игроку "Шахтера", рефери показал ему вторую желтую и выгнал с поля. Наказание уверенно исполнил Криштиану Роналду - 2:1.

Концовка стала настоящей игрой нервов, но удача была на стороне сборной Украины.

Украина – Португалия 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 6 Яремчук, 2:0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 72, пенальти Роналду.

Украина – Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63), Зинченко (90), Коваленко (90).

Удаление: Степаненко (72).

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Украина обыграла Литву со счетом 2:0. 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась тоже в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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