Украина – Португалия: чемпионы Европы понесли серьезную потерю перед матчем отбора Евро-2020

Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Рафа Силва не поможет сборной Португалии в ближайших матчах отбора Евро-2020.

26-летний футболист пропустит поединки против Люксембурга (11 октября в Лиссабоне) и Украины (14 октября в Киеве). Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии (FPF), во вторник, 8 октября, Силва прошел медицинское обследование, которое выявило у него микротравму.

В результате медицинский штаб действующих чемпионов Европы решил не задействовать игрока в ближайших играх.

Рафа Силва FPF

Отметим, что в отборочном турнире Евро-2020 Силва сыграл 143 минуты в трех матчах и отметился результативной передачей во встрече, в которой португальцы разгромили на выезде Литву – 1:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая ФФУ) аннулировала часть билетов на игру "желто-синих" с Португалией на НСК "Олимпийский" 14 октября.

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