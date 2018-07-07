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Чемпионат мира 2018
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Украина "помогла" Хорватии победить Россию на ЧМ-2018

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После победы сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 над командой России, болельщики напомнили о "помощи" Украины. Фанаты иронично отмечают, что именно "благодаря" нашей команде, "клетчатые" пробились в финальную часть мирового первенства.

"Эх хорваты! А могли же и раньше придушить медвежат. Ну да ладно. По пенальти тоже прокатит. Не зря Украина путевку хорватам подписала на мундиаль", - написал один из комментаторов в интернете.

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Напомним, что 10 октября сборная Украины проиграла команде Хорватии и не сумела выйти на чемпионат мира по футболу 2018 года. Подопечные Андрея Шевченко на переполненном НСК "Олимпийский" не совладали с главным фаворитом группы, уступив – 0:2.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
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