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4 марта • обновлено в 11:32
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Украина получила соперников в Лиге наций: спортивные итоги 3 марта

1.2т
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Сборная Украины попала в "группу смерти" в новом розыгрыше Лиги наций, а Василию Ломаченко поступило важное предупреждение.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 марта.

Кроме того, киевское "Динамо" добыло победу над "Колосом" в Премьер-лиге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Коронавирус
Персоны
Андрей Шевченко Александр Емельяненко
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