Украина получила соперников в Лиге наций: спортивные итоги 3 марта

Сборная Украины попала в "группу смерти" в новом розыгрыше Лиги наций, а Василию Ломаченко поступило важное предупреждение.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 марта.

Кроме того, киевское "Динамо" добыло победу над "Колосом" в Премьер-лиге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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