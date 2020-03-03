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3 марта • обновлено в 20:05
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Украина получила соперников в Лиге наций-2020

11.4т
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Сборная Украины по футболу в групповом турнире Лиги наций 2020 сыграет в самой сложной группе 4 Лиги А. Соперниками подопечных Шевченко будут команды Германии, Испании и Швейцарии.

Торжественная церемония жеребьевки состоялась 3 марта в Амстердаме. Лига наций - это новый турнир под эгидой УЕФА, который заменит большинство товарищеских матчей европейских сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

Шесть туров основного турнира будут сыграны в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021 года. Стыковые матчи - на март 2022 года.

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня сборная Португалии по футболу, разбив в финале команду Нидерландов, стала победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019. Матч на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 1:0.

В октябре 2018 года сборная Украины по футболу в матче 3-го тура первой группы Лиги наций обыграла команду Чехии и досрочно гарантировала себе выход в элитный дивизион турнира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига наций
Место
Нидерланды Амстердам
Тег
Сборная Украины по футболу
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Комментарии
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Pooh Vini
Pooh Vini
Тем интересней игры!
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филя филя
филя филя
тут упорыш со смехом писал Турция и Россия в одной группе. досмеялся
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Булах Петр
Булах Петр
Можна зараз же і сушити весла.
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