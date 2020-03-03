Сборная Украины по футболу в групповом турнире Лиги наций 2020 сыграет в самой сложной группе 4 Лиги А. Соперниками подопечных Шевченко будут команды Германии, Испании и Швейцарии.

⚡ Итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 🔥🔥🔥



Как оцениваете шансы вашей сборной? Отвечайте смайликами! 🤩#ЛигаНаций pic.twitter.com/pfT3Tjy4nu — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 3, 2020

Торжественная церемония жеребьевки состоялась 3 марта в Амстердаме. Лига наций - это новый турнир под эгидой УЕФА, который заменит большинство товарищеских матчей европейских сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

Шесть туров основного турнира будут сыграны в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021 года. Стыковые матчи - на март 2022 года.

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня сборная Португалии по футболу, разбив в финале команду Нидерландов, стала победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019. Матч на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 1:0.

В октябре 2018 года сборная Украины по футболу в матче 3-го тура первой группы Лиги наций обыграла команду Чехии и досрочно гарантировала себе выход в элитный дивизион турнира.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!