Украина поднялась на два места в таблице коэффициентов УЕФА

Украина обошла Турцию и Шотландию и поднялась с 13-го на 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА благодаря выходу "Динамо" в групповой этап ЛЧ после победы над "Гентом".

Успех киевского клуба принес нашей футбольной ассоциации пять очков (четыре бонусных за участие в основной сетке ЛЧ и один за победу в квалификации). Суммарно выступления пяти украинских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне принесли в нашу копилку 2,8 балла (все набранные баллы делятся на количество представителей страны в турнирах УЕФА).

Отметим, что для прямого попадания победителя УПЛ в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22 нам необходимо занять 10-е место, на котором сейчас находится Австрия, опережая Украину на одно очко. Кроме того, у наших конкурентов осталось четыре команды в еврокубках, а у нас – три.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработало "Динамо" за выход в группу ЛЧ.